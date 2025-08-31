夏恒例の日本テレビ「24時間テレビ」で名物企画のチャリティーマラソンは、SUPER EIGHTの横山裕（44）が挑戦。走行距離105キロ完走を目指す。

横山は31日、70キロ地点の休憩場所に到着。この日最長となる休憩時間を取った。最終地点の東京・両国国技館を目指して進んでいく。

厳しい暑さと疲労から身体には大きな負担。過酷な挑戦が続く中、60キロを過ぎたあたりからは、ペースを落としながらも沿道からの声援に手をあげて応える場面もあった。

仮眠を取っていた横山のもとに、城島茂と森本慎太郎から福島で取れた食材をふんだんに使った特製料理の差し入れ。中継中と思っていなかった横山は「国技館から中継があると聞いて待っててくださいと言われたのですが…。起きてすぐテレビって、ビックリした」と困惑しながら、予想外の激励を受け「あ、あ、足がつりそう」と驚きを隠せない様子だった。

スタミナ料理を一口頬張ると「うっまい！」と笑顔。「めっちゃうまい」と何度も箸をすすめ「ありがとうございます」と感謝を伝えた。

スタジオにいる、元陸上選手の高橋尚子さんからも「いい差し入れをもらいましたね。ご飯は車でいうとガソリンの役目をしますから、それでエネルギーを蓄えられると思います。心拍数を下げることで暑さ対策になるので是非やってみてください」と助言を受けた。

募金金額は、3億3600万円を超えた。児童養護施設を始め、経済的に支援を必要とする子供たちのために使われる。

横山は家庭の経済環境が厳しく、弟たちが児童養護施設で生活した経験から子供の支援のために走ることを決意。メイン会場の東京・両国国技館を目指し、横山は右手を突き上げながら走り始めた。