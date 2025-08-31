¿À¸Í¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÂç´ú¤¬Áê¼êÁª¼ê¤Ë¤¢¤ï¤äÀÜ¿¨¡¡¥¯¥é¥Ö¤¬À¼ÌÀÈ¯É½¡Ä³ºÅö¼Ô¤Ï±þ±ç¼«½Í¤Ø
¿À¸Í¤¬²£ÉÍFMÀï¤Çµ¯¤¤¿»ö¾Ý¤òÀâÌÀ
¡¡J1¤Î¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ï8·î31Æü¡¢Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¥ê¡¼¥°Âè28Àá²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹Àï¡Ê0-1¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç´ú¤¬Áª¼ê¤ËÀÜ¿¨¤·¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¡£
¡¡³ºÅö¼Ô¤¬±þ±ç¤Î³èÆ°¼«½Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1-0¤Ç¿À¸Í¤¬¾¡Íø¤·¤¿»î¹ç¤Î¸åÈ¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡¢ÈÓÌî¼·À»¤È²£ÉÍFM¤ÎDFÎëÌÚÅß°ì¤¬¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ï¤½¤Î¤Þ¤ÞÎ®¤ì¤Æ¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¤ò³ä¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¿À¸Í¤ÎÂç´ú¤òÍÉ¤é¤·ÎëÌÚ¤ËÅö¤¿¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ö¾Ý¤ò¼õ¤±¤Æ¿À¸Í¤Ï¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ°ÂÁ´¤Ë´Ø¤ï¤ë»ö¾Ý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÆâ¤¢¤é¤æ¤ë³ÑÅÙ¤Î±ÇÁü¤ò¥¯¥é¥ÖÆâ¤Ç¤â¸«Ä¾¤·¡¢¤Þ¤¿Â®¤ä¤«¤ËÅö³ºÂç´ú¤ò¿¶¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Êý¤ÈÅöÆüÃæ¤ËÌÌÃÌ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢»ö¾Ý¤Î·Ð°Þ¤äÅö»þ¤Î¾õ¶·¡¢°Õ¿Þ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê³ÎÇ§¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤é¤ÏÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¹¶·âÅª¤Ê°Õ¿Þ¤ÏÌµ¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤¬Âç´ú¤ËÍí¤ó¤ÀºÝ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿Æ°ºî¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åö»ö¼Ô¤â±ÇÁü¤ò¸«ÊÖ¤·¡¢Áª¼ê¤Ø¤ÎÀÜ¿¨²ÄÇ½À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§¼±¤·¡¢»öÂÖ¤Î½ÅÂç¤µ¤ò¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÅöÆüÃæ¤ËÊ¹¤¼è¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Åö»ö¼Ô¤è¤êÂç´ú¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë±þ±ç³èÆ°¤ÎÌµ´ü¸Â¼«½Í¡¢µÚ¤ÓÇ¯Æâ¤ÎÍè¾ì¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î°ÂÁ´¤Ê¥×¥ì¡¼´Ä¶¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¤Æ¤Î³§¤µ¤Þ¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´ÑÀï¡¦±þ±ç´Ä¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÅö»ö¼Ô¤«¤é¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õÍý¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô°Ê³°¤ÎÂç´ú¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥Ô¥Ã¥Á¤«¤é¶á¤¤¤³¤È¤â´Õ¤ß¡¢¶¨µÄ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î²þÁ±ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¨µÄ¤¬´°Î»¤·¡¢J¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥í¥»¥¹¤Ë´ð¤Å¤Å¬ÀÚ¤Ê¼êÂ³¤¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡¢²þ¤á¤Æ¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¸ø¼°¥µ¥¤¥ÈÅù¤Ç³§¤µ¤Þ¤Ë¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖºÇ¸å¤Ë¡¢º£²ó¤Î»ö¾Ý¤ò¼õ¤±¡¢SNSÅù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤òÆÃÄê¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ä¡¢¸Ä¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë¿´¤Ê¤¤ÈðëîÃæ½ý¤¬»¶¸«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¹Ô¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë²þ¤á¤Æ¶¯¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Åö¥¯¥é¥Ö¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ëÍýÍ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¸Ä¿Í¤Ø¤ÎÈðëîÃæ½ý¤òÍÆÇ§¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò»Ä¤·¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë