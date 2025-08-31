ドンチッチがユーロバスケットで2戦連続の30得点超え…スロベニア代表で通算1000得点突破

ロサンゼルス・レイカーズのルカ・ドンチッチは、スロベニア代表チームのユニフォームに袖を通し、自身3度目のユーロバスケットを迎えた。

8月29日。「FIBAユーロバスケット2025」のグループフェーズ初戦（対ポーランド代表）で、ドンチッチは34得点4リバウンド9アシスト5スティール2ブロックをマーク。

続いて31日のフランス代表戦でも、26歳のスーパースターはフィールドゴール成功率40.0パーセント（8／20）ながらフリースローを成功率95.0パーセント（19／20）で決め切り、39得点に8リバウンド9アシスト2スティールのモンスタースタッツをたたき出した。

ところが、スロベニアはポーランド相手に95－105、フランス戦も95－103で落としたことで2連敗。フランスとの試合ではドンチッチのほか、エド・ムリッチが16得点8リバウンド2アシスト、クレメン・プレペリッチが15得点と気を吐くも勝ち切れず。

それでも、今大会で30得点以上を連発するドンチッチは、スロベニア代表のシニアチームで通算1011得点に到達。2021年の東京オリンピック最終予選以降、出場した大会ではいずれも平均20.0得点以上を奪っている。

【動画】フランス対スロベニア戦のハイライトはこちら！





