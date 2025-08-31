「近視」は治せない? 点眼薬の効果と治療できない目とは【医師解説】

近年、近視を抑えるための点眼薬が登場し、特に子どもを中心に注目されています。一方で、「仮性近視」や「眼球の形」による視力の変化など、近視・遠視のメカニズムには、あまり知られていない事実も多くあります。では、私たちが抱える視力の悩みに対して、医学的にできることはどこまであるのでしょうか? 視力矯正にまつわる最新の知見と考え方について、山本先生に詳しく伺いました。

監修医師：

山本 篤志（山本眼科医院）

日本大学医学部卒業。2019年、神奈川県平塚市で半世紀以上の歴史を誇る「山本眼科医院」の院長と医療法人「光耀会」の理事長に就任。3代にわたり4万例以上の白内障手術を手がけており、「医療の進歩に合わせた医療」をモットーに掲げている。日本眼科学会認定専門医、日本眼科学会眼科PDT認定医。

編集部

点眼薬での治療はおこなっていないのですか？

山本先生

点眼は、「近視抑制」という最近になって効果が実証されてきたジャンルで使われています。生まれたての乳幼児の眼球は小さくて、もともと “遠視状態”なんですね。やがて成長していくに伴い、ちょうどいい大きさの眼球になると正視が得られます。これに対し、前後方向に膨らみすぎた状態が近視です。近視抑制は、この膨らみすぎを抑える方法になります。

編集部

近視や遠視には、目の大きさが関係していると？

山本先生

大きさではなく｢形｣ですね。前後方向の長さで決まります。正常な状態では、目から入った光が水晶体を通じて、ちょうど網膜の距離で焦点を結びます。近視は、眼球が前後方向に長く、網膜よりも前に焦点を結ぶ状態。逆に遠視は、眼球の長さが短く、網膜より後に焦点を結ぶ状態です。

編集部

良く聞く「仮性近視」とは、どのような症状なのでしょう？

山本先生

「仮性近視」は眼球の形によるものではなく、ピント調節筋が緊張したまま戻りにくくなった症状です。この場合、遠くを見ることで解消される場合があります。目の緊張をほぐしてあげるのです。

編集部

眼球の形自体を変えることはできないのですか？

山本先生

難しいと言わざるをえません。その意味で、近視や遠視の「真の治療」はできない段階にあります。あくまでレンズの部分を調整して、見えの改善を図っているのが現状です。ただし、治療そのものが必要なのかという観点も持ちたいですよね。

編集部

どのような意味でしょう？

山本先生

そもそも農耕・狩猟時代には、近視が少なかったとされています。近視は、近い物をより多く見る現代生活に「合った」目の状態ともいえるわけです。本当に遠くの物を細かく認識する必要があるのか。思い当たらないようなら、ある程度の近視でも構わないと考えています。

※この記事はメディカルドックにて【近視や遠視を治す方法はありますか？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。