岩田剛典主演ドラマ『DOCTOR PRICE』第8話で鳴木（岩田）が重大な決断を夜長（蒔田彩珠）に告げる

岩田剛典が主演を務める読売テレビ・日本テレビ系日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』第8話が8月31日に放送。あらすじと新場面写真が公開された。

■親友・依岡（北山宏光）に裏切られた第7話

第7話では、鳴木金成（岩田剛典）が夜長亜季（蒔田彩珠）に見送られつつ極東大学病院・院長選の場へと乗り込むと、教授らが集まる前で網野（ユースケ・サンタマリア）とスティファー社の間に金銭的癒着があることを明かした。

そして、その裏付けとなる資料を依岡（北山宏光）がスクリーンに表示する手はずだったが、なんと依岡はその場から姿を消し、さらには依岡の働きかけで天童（篠原涼子）が責任者となって投稿した論文が、実はねつ造されたものであることが判明…。新院長は網野に決まり、網野と依岡が手を組んでいたことが判るという衝撃的なラストだった。

信頼していた親友・依岡に裏切られてしまった鳴木は、苦境に立たされるなかで父の敵にどう迫っていくのか…？ そして第8話のラストでは、親友の裏切りからさらなる衝撃の展開が巻き起こる。

■『DOCTOR PRICE』第8話あらすじ

極東大学病院の院長選に乗り込んだ鳴木は、3年前の医療過誤の真相、医療機器メーカーのスティファー社と網野との癒着関係を訴える。しかし、これまで鳴木の友人として協力関係にあった依岡のまさかの裏切りにより、天童は窮地に追い込まれ、網野が新院長に選出されてしまう最悪の結果に…。

鳴木は、院長選で網野に負ける原因となった依岡の裏切りを、天童に謝罪する。しかし天童は、「院長選に破れたからと言って、これで終わりではありません」と強い覚悟を語るのだった。

そんななか、鳴木と夜長の元に、「因島メンタルケアクリニック」の院長・因島（板尾創路）がやってくる。クリニックのオーナーである首藤（前川泰之）からの要求に耐えられない因島は、受験を控える娘のためにも院長を辞め、病院に勤務したいと願う。しかし鳴木は、クリニックが“社会保障搾取ビジネス”をしていると睨む。そこで、鳴木は夜長にあるミッションを言い渡す。すると、その裏にはさらなる闇が潜んでいた…。

そして、友人である鳴木を裏切った依岡。彼にいったい何が起きたのか？ なぜ、網野に協力することとなったのか？ 極東大学病院の新院長となり、全権力を握った網野は、ついに鳴木を追い込むため、動き出す。

そして、網野に立ち向かう鳴木は、ある重大な決断を夜長に告げるのだった。

■無料見逃し配信＆コラボPVも要チェック！

TVerの『DOCTOR PRICE』番組ページでは、各種動画を随時公開。現在、第1話～第3話と、最新話を無料見逃し配信中だ。また、TVer・YouTubeでは、Omoinotake「フェイクショー」と『DOCTOR PRICE』がコラボした特別PVを公開中。

■番組情報

読売テレビ・日本テレビ系『DOCTOR PRICE』

08/31（日）22:30～ ※第8話

※各話放送終了後よりTVer配信あり

出演：岩田剛典 蒔田彩珠 三浦貴大 成海璃子 / 北山宏光 ・ 林泰文 坪倉由幸 / ユースケ・サンタマリア 篠原涼子

脚本：小峯裕之 本田隆朗

演出：山本大輔 木村ひさし

主題歌：Omoinotake「フェイクショー」

原作：逆津ツカサ 作画：有柚まさき『DOCTOR PRICE』（双葉社 アクションコミックス）

(C)ytv (C)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社

