MLB公式は30日（日本時間31日）、「20歳から45歳までの（ほぼ）すべての年齢層で最高の選手」と題した記事を掲載。今年の6月30日時点での年齢別のベストプレーヤーを選出している。

現在のMLBを彩るスター選手から注目の若手、健在ぶりを示すベテランまで多種多様な面々が名を連ねている。

■200勝超えのレジェンドも

MLB公式サイトのウィル・リーチ記者が投稿した記事では、これまでのキャリアや最近の活躍などを総合的に判断し、20歳から45歳までの選手（2025年6月30日時点）から年齢別のベスト選手をリストアップしている。

30歳、33歳でそれぞれ挙がったのがMLBを代表するスラッガーたち。ドジャースの大谷翔平投手は二刀流復活を果たしているなか「これほど素晴らしい投手はいるだろうか？彼はもうすぐ全力投球を始めるだろう」とピッチングに期待を寄せており、今年は首位打者の可能性もあるヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手は「打席に立つたびに歴史を作っている」と評価を受けている。

大谷のドジャース移籍時を上回る15年総額7億6500万ドル（約1147億円）でメッツに加入したのが26歳のフアン・ソト外野手。「この年齢になると、スーパースターの選択肢があまりにも多い」としつつも「今年ずっと注目を浴び、衰えを知らないソトを選ぶ」と理由を説明。また、メジャー2年目でサイ・ヤング賞の期待もかかるパイレーツのポール・スキーンズ投手は「彼は野球界最高のピッチャーというだけでなく、もしかしたらすでにに史上最高のピッチャーのひとりかもしれない」と23歳のノミネート理由が明かされている。

パイレーツのポール・スキーンズ（C）Getty Images

ほかにも各年齢でスター選手が揃っており、27歳にはブレーブスのロナルド・アクーニャJr.外野手、35歳にはドジャースのフレディ・フリーマン内野手が選出。さらに、40歳にはブルージェイズのマックス・シャーザー投手、42歳にはジャイアンツのジャスティン・バーランダー投手という200勝超えのレジェンドも名を連ねた。

期待の有望株からベテランまで豪華な面々が並んだなか、現在のMLBで主役を演じる大谷も堂々選ばれた。