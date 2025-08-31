9月1日(月)は、フェーン現象が発生し、北陸地方では9月としては記録的な暑さとなる所があるでしょう。熱中症や農作物の管理に十分に注意して下さい。記録的な暑さは2日(火)まで続くおそれもあります。3日(水)になると、厳し過ぎる残暑は少しだけですが、和らぐでしょう。

フェーン現象で記録的な高温に

9月1日(月)は、前線を伴った低気圧が沿海州から日本海北部を進むでしょう。北陸地方は、低気圧や前線に向かって南や南西の風が吹くでしょう。北陸地方にとっては山を吹き降りる風向きとなるため、フェーン現象が発生するでしょう。





これは、9月としては記録的な暑さとなり、富山と福井は過去の9月の最高気温の記録に迫る、または更新する可能性があります。また、内陸部では40度に迫る所もあるでしょう。熱中症に十分に注意し、日中の気温の高い時間帯は屋外での運動は控えた方がよいでしょう。また、米や果実など、高温障害に十分に注意が必要です。

過去の9月の高温の記録

9月1日(月)の予想最高気温は、富山と福井で38度、金沢と新潟で37度となっています。北陸4県の県庁所在地の9月の過去の高温の記録と比較すると、福井と富山では過去の記録に迫る、または更新する可能性があります。新潟でも9月として2位か3位の高温となる可能性があり、金沢でも9月として歴代5位前後の高温となる可能性があります。



2020年9月2日〜3日は、台風が九州の西から朝鮮半島付近を北上して、南寄りの風が吹き、フェーン現象が発生しました。福井と新潟で9月として観測史上1位、富山でも観測史上2位の高温となりました。

2日(火)も記録的な高温のおそれ 3日以降は暑さが少しだけおさまるか

2日(火)は、寒冷前線が日本海から北陸地方を南下するため、次第に天気は下り坂となるでしょう。ただ、前線の南下が遅れる可能性があり、その場合は前線に向かって南寄りの風が続きますので、記録的な高温が続くおそれがあります。最高気温は、富山で37度、福井36度などとなっていますが、日照時間次第ではこれより高くなる可能性があります。



3日(水)には前線が本州の南岸まで下がるため、風向きが北寄りに変わり、記録的な暑さからは解放されそうです。ただ、それでも平年よりは高く、厳しい残暑には変わりありません。湿度が高く、ムシムシと感じられるでしょう。引き続き、熱中症や農作物・家畜などの管理に十分に注意して下さい。



なお、2日(火)〜3日(水)は前線通過のタイミングで局地的に雷を伴った激しい雨の降るおそれがあり、新潟県と石川県では警報級の大雨となるおそれがあります。土砂災害などに注意・警戒して下さい。また、3日(水)以降は熱帯擾乱が本州付近に近づく可能性があるので、今後の情報に注意して下さい。