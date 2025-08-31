『バチェラー・ジャパン』で話題！ 小田美夢、抜群のスタイル＆美肌の秘訣は？

気になるあの人の美容話。今回は、モデルの小田美夢さんです。

抜群のスタイルと陶器肌の秘訣は無理なく続ける美容習慣にあり！

恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン6に参加し、人気を博した小田美夢さん。その甘え上手でおっとりとしたキャラクターもさることながら、長い手足が目を引く抜群のスタイルも話題に。

「練習生時代の10年間、ストレッチと筋トレを組み合わせたトレーニングメニューを毎日続けていたんですけど、それを自己流に組み替えて、今でも毎日30分やるようにしています。体に染み付いている習慣なので苦にならないですし、体を動かしているぶん、食事制限をしなくていいのはメリットかもしれません」

スタイルだけでなく、つるんとした毛穴レスの美肌も、小田さんの健やかな美しさを印象付けるポイント。

「素肌感を大事にしているので、メイクよりスキンケアを重視。夜は『イニスフリー』の導入美容液で肌を整えたあと、『クオリティファースト』のパックでしっかり保湿。肌に負担をかけないことも意識していて、休みの日はメイクをしないこと、でも『アリィー』の日焼け止めだけは家にいる時も塗るのがルールです」

さらに、こんな習慣も気づかぬ間に美肌のカギに。

「最近、人に『コスメの塗り方が優しいよね』って言われて気が付いたんですけど、私は昔から手がベタベタするのがイヤで、クリームを塗る時も顔をこすらないし、洗顔の時も泡を優しくくるくるするだけ。自分でも気づかない間に“摩擦レス”ができていました（笑）。それから、水を毎日2L飲むのも習慣。これもただ好きで飲んでるだけなので、とくに意識はしていません。カフェに行くと癖ですぐに飲み干しちゃって、店員さんが何回も注ぎに来てくれます（笑）」

My Beauty Rules

1、目指すは毎日1万歩！

「もう5年近く続けている日々の習慣。1万歩はあくまで目標で、平均は1日6000歩くらい。でも5000歩は絶対超えるようにしています。足りない時は最寄り駅の1駅前で降りて歩いたり、夜にお散歩に出かけたり。おかげで体型維持もできている気がするし、リフレッシュにもなってます」

2、週1サウナでデトックス

「ドライサウナは肌や髪が乾燥しがちなので、私はミストサウナ派。なかでもよもぎの成分が入っているものは、翌日の肌の調子がめちゃくちゃいい！ サウナ10分→水風呂1分→外気浴10分を3セット。サウナに行けない時は、夏でも自宅のお風呂に45分は浸かるようにしています」

3、毎日をハッピーに過ごす

「今までは完璧主義なところがあって毎日プレッシャーを感じていたんですけど、『バチェラー・ジャパン』の旅で出会った女の子たちと話すことで考え方が変化。完璧じゃなくても今の自分のベストを尽くせばOK、人は人、自分は自分と思うことで、毎日ご機嫌に過ごせるようになりました」

ポーチの中見せてください！

「ポーチは私が幼稚園くらいの時に流行っていた『メゾピアノ』。リバイバルした時のポップアップショップに並んで手に入れました（笑）。1つで2役のチーク＆リップは『hince』、コンパクトなサイズ感でお直し用として持ち歩くのにぴったりなクッションファンデは『TFIT』。韓国コスメはパッケージがかわいいところもお気に入り。『ReFa』のコームは髪がツヤツヤサラサラに♡」

小田美夢

おだ・みゆ 2000年4月9日生まれ、福岡県出身。子役やアイドルの練習生を経て、モデルデビュー。現在は広告を中心に活躍中。参加した恋愛リアリティ番組『バチェラー・ジャパン』シーズン6はPrime Videoにて独占配信中。インスタグラムは@miiiiyu_oda