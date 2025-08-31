森香澄「いつもと違う雰囲気」“ぱっつん前髪”の撮影ショット披露 「韓国アイドルみたい」「香澄ちゃんに見えへん笑」と反響
フリーアナウンサーの森香澄（30）が30日、自身のインスタグラムを更新。“前髪ぱっつん”姿を披露した。
【写真】「韓国アイドルみたい」森香澄“ぱっつん前髪”の撮影ショット
森は「いつもと違う雰囲気で撮っていただきました」とつづり、撮影ショットをアップ。普段は左右に分けられた前髪が印象的な森だが、ぱつっとそろった前髪姿でアンニュイな表情を浮かべている。
“印象ガラリ”なこの姿にファンからは「めーっちゃ可愛い」「美しいの一言につきる」「雰囲気変わるなー」「パッツン似合う〜」「 雰囲気が随分と変わりますね 素敵です」「韓国アイドルみたい」「香澄ちゃんに見えへん笑」など、さまざまな反響が寄せられている。
【写真】「韓国アイドルみたい」森香澄“ぱっつん前髪”の撮影ショット
森は「いつもと違う雰囲気で撮っていただきました」とつづり、撮影ショットをアップ。普段は左右に分けられた前髪が印象的な森だが、ぱつっとそろった前髪姿でアンニュイな表情を浮かべている。
“印象ガラリ”なこの姿にファンからは「めーっちゃ可愛い」「美しいの一言につきる」「雰囲気変わるなー」「パッツン似合う〜」「 雰囲気が随分と変わりますね 素敵です」「韓国アイドルみたい」「香澄ちゃんに見えへん笑」など、さまざまな反響が寄せられている。