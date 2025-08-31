「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）

ドジャースは攻守とも悪循環に陥り、２連敗を喫した。大谷翔平投手は「１番・指名打者」で出場し、３打数無安打１四球で、５戦ノーアーチ、４戦ぶりのノーヒットに終わった。２位パドレスがツインズに大勝したため、マジックは２５のまま。パドレスとのゲーム差はわずか１となった。

先発のグラスノーが五回まで無安打投球の好投をみせた中で、迎えた五回。無死二、三塁で大谷がレフトへ飛球。三走のキケ・ヘルナンデスがタッチアップしたが、滑り込まずに本塁で憤死。ビデオ判定でも判定は覆らなかった。

絶好の先制機を逸すると、七回に好投していたグラスノーが崩れた。３番キャロルにソロを被弾。グリエル、アレクサンダーに連続二塁打を浴びると、フラストレーションからグラスノーは絶叫。無死二、三塁で続くモレノにセンターへの犠飛を打たれ、中継が乱れた間に二塁ランナーの生還も許し、３失点を喫した。

打線は直後にベッツの適時打で１６イニングぶりの得点となる１点を返したが、反撃はそこだけ。九回にイェイツがダメ押しとなる３ランを被弾すると、本拠地のファンからはブーイングが起こった。