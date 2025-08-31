次来るのは“このアイテム”！【3COINS】簡単にオシャ見え♡「優秀ベルト」

今シーズンの展示会で多くのブランドが提案していたのは、ベルトでウエストマークしたスタイリング。ワンピースやシャツにベルトを加えるだけでシルエットが引き締まり、ぐっとおしゃれに見えるのが魅力です。そこで今回は【3COINS（スリーコインズ）】のベルトをリサーチ。プチプラながら気軽にトレンド感をプラスできるアイテムは、チェック必須かも。

大人かわいいアクセントをプラス

【3COINS】「ハート型ベルト」\330（税込）

シンプルなジーンズやスカートに合わせて、コーデのアクセントにしたいハート型バックルのベルト。さりげない存在感のバックルだから、大人世代でも取り入れやすい点が魅力です。トレンド感をアップしたい日にはもちろん、ちょっと遊び心を取り入れたいときにもぴったり。Tシャツやブラウスをタックインして、ウエストに視線を集めた旬の着こなしを楽しんで。

サイズ調整が自在なスクエア型ベルト

【3COINS】「穴のないスクエア型ベルト」\330（税込）

穴がないタイプで、どんな位置でも留められるシンプルなベルト。洗練されたスクエア型のバックルで、オンオフ問わず幅広いコーデで使えそう。シャツワンピースに合わせてきちんと感を出したり、ニットトップスにプラスしてメリハリある着こなしを楽しむのがおすすめ。プチプラアイテムとは思えない高見え感で、コーデにトレンド感をプラスしてみて。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M