韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第7話にて、キム・ジュンソ（23歳）がセクシーなパフォーマンスで魅了した。

【映像】「R指定だよ」セクシーすぎるパフォーマンスの瞬間

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

表情で観客を悩殺していくジュンソ

ボーイズグループ・WEiのメンバーとして活動するジュンソ。練習生それぞれが最も自信のあるポジションに分かれて対決する「階級争奪ポジションバトル」では、ダンスポジションでクリストファー「Bad」を披露する。

ジュンソはチームでリーダーとキリングパートの両方を担当。まずはメンバー3人で、それぞれ自分のパートの振付を自分で作っていく。しかしそれをまとめようとしても、なかなか前に進まず、構成が決まらない。やがてパク・ドンギュ（20歳）がリードして、振付を整えていくことになった。

中間テストでは練習生たちからの反応も上々。マスターに「アレンジがよかった」「バランスが素晴らしい。中心がしっかりしてる感じがした。ドンギュ、よくやったね」と褒められ、ドンギュは顔をほころばせる。一方でキリングパートがわかりづらいという指摘を受け、振付を変えるべきだと悩むジュンソ。話し合いにより、ドンギュが引き続きリードして全体の振付を決めていった。

本番のステージにジュンソは、大人の色気が漂う、シャツにベスト、ネクタイのシックな姿で登場。バーで乾杯をするような演技を見せてから、3人は踊り始めた。しなやかに体をウェーブさせ、一瞬のパートの表情でも、妖艶に観客を悩殺していくジュンソ。そして終盤でゆっくりとベストを脱ぎ捨てると、オーディエンスからは大きな悲鳴が。3人はフロアを這うようなセクシーなダンスを繰り広げ、控え室では「未成年者は見ないで！」とハン・ヘリジュン（21歳）が叫び、10代のメンバーが目を隠すような一幕もあった。

マスターからは「よかった！」と称賛の声が飛び、視聴者からも「ジュンソえぐい」「結婚して」「ジュンソに遊ばれたい」「未成年者は見ないでw」「イケメンすぎる」「表情がセンシティブ」「ヤバすぎる」「R指定だよ！」「メロすぎる」などの声が相次いでいた。（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）