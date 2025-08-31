東京・東銀座の歌舞伎座「秀山（しゅうざん）祭九月大歌舞伎」（９月２〜２４日）で、歌舞伎三大名作の一つ「菅原伝授手習鑑（かがみ）」が１０年ぶりに通し上演される。

昨年の襲名を経て、進境著しい３７歳の中村時蔵が「賀（が）の祝」の桜丸（立役）に初役で挑み、「筆法伝授」「寺子屋」では戸浪（女形）を演じる。（武田実沙子）

学問の神様「天神様」として知られる菅原道真（菅丞相（かんしょうじょう））が太宰府に流された平安時代の史実を題材にした時代物。左大臣・藤原時平（しへい）の陰謀で流罪になった右大臣・菅丞相と、三つ子の兄弟（梅王丸、松王丸、桜丸）を巡る物語が展開する。

桜丸は天皇の弟・斎世（ときよ）親王に仕えていたが、斎世と苅屋姫（菅丞相の養女）の密会を取り持ったことが遠因となり菅丞相が失脚してしまう。夜の部に上演される「賀の祝」では、三つ子がそれぞれの妻とともに父・白太夫（中村又五郎）の７０歳を祝うため家に集まる中、罪の意識にさいなまれた桜丸が切腹してしまう。

女形が中心の時蔵は、自分が桜丸を演じるとは「想像していなかった」と明かす。切腹する人物を演じるのも今回が初めてだ。だが、同じく女形の曽祖父・三代目中村時蔵も父・中村萬壽（まんじゅ）もかつて演じた役でもある。自身にとっては、映像で見た尾上梅幸（七代目尾上菊五郎の父）の「春らしい、おおらかな桜丸」が印象的だったという。

政争に翻弄（ほんろう）されたあげく、死の覚悟を決めた桜丸。「潔く切腹への道を進む桜丸に悲しみはあるが、暗いものではないと思う。武士ではないにもかかわらず、己を貫く清廉潔白さが大事」と役の性根を捉えている。

１０年前の通し上演では桜丸の妻、八重を演じた。今回は後輩の中村壱太郎（かずたろう）が演じる。松王丸役の中村歌昇、梅王丸役の中村橋之助も、年下だ。「一つの世代で舞台を作ることはなかなかない。おのおのが培ってきたものをぶつけ合えたら」と意気込みを語る。

ほかに、昼の部「筆法伝授」と、夜の部「寺子屋」で、菅丞相に仕えた武部源蔵の妻、戸浪を演じる。１０年前も「筆法伝授」で戸浪を勤めた経験があり、後半屈指の名場面「寺子屋」へのつながりを意識して臨みたいという。

昨年６月、中村梅枝から六代目時蔵を襲名。この１年で「仮名手本（かなでほん）忠臣蔵 七段目」のおかるを筆頭に次々と大役に挑み、着実に成果を残している。父（萬壽）が長年名乗った名跡だけに「なじんでいる気もするし、なじんでいない気もしますね」と苦笑する。

一方で、自分の名前を渡した９歳の長男、五代目梅枝には「よく頑張っていました。元気に勤めてくれて」と目を細める。慈父の顔になっていた。（電）０５７０・０００・４８９。