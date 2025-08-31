三田友梨佳アナ、韓国メイクで雰囲気一変「美人が際立つ」「透明感すごい」と反響
【モデルプレス＝2025/08/31】元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活躍する三田友梨佳が30日、自身のInstagramを更新。韓国メイクを施した姿を披露した。
【写真】三田友梨佳アナ、韓国メイクで変身
韓国旅行を報告した三田は「韓国料理が大好きでいつもは『食＋買い物』がメインなのですが、今回は初めて韓国のサロンでメイクを体験してきました」と韓国メイクを施した写真を披露。「顔にパックをしながらアイメイクから始めたり、普段とは違う工程に驚きの連続」と振り返った。
この投稿を受け、ネット上では「美しすぎて見惚れる」「似合ってる」「雰囲気変わる」「いつも素敵だけど韓国メイクも新鮮でいい」「透明感すごい」「美人が際立つ」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
