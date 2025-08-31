¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¢ÄËº¨¤Î2Ï¢ÇÔ¡Ä¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Ï1¥²¡¼¥àº¹¤Ë¡¡ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÏÏ¢Â³°ÂÂÇ¥¹¥È¥Ã¥×¤Ë¡È¸¸¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¡É¤Ç3¤Î0
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 1¡¼6 ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹ ¡Ê8·î30Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö31Æü¡¿¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂçÃ«¡¢¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿µ¾À·¥Õ¥é¥¤¤Î½Ö´Ö
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤Ç¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¡£5²ó¤Ë¤Ï¸¸¤Îµ¾À·¥Õ¥é¥¤¤â¤¢¤ë¤Ê¤É¤³¤ÎÆü¤Ï3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡¢1»Íµå¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢Ï¢Â³°ÂÂÇ¤Ï3»î¹ç¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤âÄËº¨¤Î2Ï¢ÇÔ¤Ç¡¢¾¡Íø¤·¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬1¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï24»î¹ç¤Ö¤êº£µ¨7ÅÙÌÜ¤Î´°ÉõÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÂçÃ«¤Ï3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¾õÂÖ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥´¥í¡¢3²ó¤ÎÂè2ÂÇÀÊ¤Ï¸«Á÷¤ê»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¡£
¡¡Ìµ»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¤Ï¡¢¥ì¥Õ¥ÈÊý¸þ¤ËÂçÈôµå¤òÊü¤Ä¤¬¥Õ¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤Ë¡£¤¹¤ë¤È¥µ¡¼¥É¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤¬¥¿¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤âËÜÎÝ¤Ç¥¿¥Ã¥Á¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÈùÌ¯¤Ê¥·¡¼¥ó¤À¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ù¥ó¥Á¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤âÈ½Äê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÆÀÅÀ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤·¤¿¡£7²ó¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀèÈ¯¤Î¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï6²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢7²ó¤ËÄËº¨¤ÎÈïÃÆ¡£¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤ÎÍð¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤³¤Î²ó¤Ë3ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£¥°¥é¥¹¥Î¡¼¤Ï7²ó¡¢100µå¡¢Èï°ÂÂÇ4¡¢ÈïËÜÎÝÂÇ1¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢1»àµå¡¢3¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯ÆÀÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤¬¡¢È¿·â¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¡£¤µ¤é¤Ë9²ó¤Ë¤Ï»î¹ç¤ò·è¤á¤ë3¥é¥ó¤òµö¤·¡¢ÄËº¨¤Î2Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤ÏÆ±Æü¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¤¿¤á¡¢Î¾¥Á¡¼¥à¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï1¤Ë½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë