¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êºå¿À¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤°¤é¤¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡Ä¡×¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì°Ê²¼¤¬¼Ú¶â¤Î°Û¾ï»öÂÖ¤Ëµå³¦OB¤¬CS¥ë¡¼¥ë²þÁ±¤òÄó¸À¡¡¡Ö¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤Ã¤Æ¡×
¿·Ç¤¤ÎÆ£Àî´ÆÆÄ¤Î¥Á¡¼¥àºî¤ê¤Î¼êÏÓ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext
¡¡¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°Ìºå¿À¤Ï8·î30Æü¤Îµð¿ÍÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ë3¡¼2¤È¾¡Íø¡£Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö9¡×¤È¤·¡¢2°Ìµð¿Í¤Ëº£µ¨ºÇÂç¥¿¥¤¤Î15¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¼çË¤¡¦º´Æ£µ±ÌÀ¤¬°æ¾å¤ÎÄã¤á¤ÎÊÑ²½µå¤ò¤·¤Ã¤«¤êÂª¤¨¤ÆÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä
¡¡23Ç¯°ÊÍè2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤Î½Ö´Ö¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢µå³¦Æâ¤Ç¤ÏÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¤ÎÏÃÂê¤â½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòµ¨¤â¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎDeNA¤¬CS¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÆüËÜS¤Ç¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ò²¼¤·¡¢²¼Ñî¾åV¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÅêÂÇ¤Ë½¼¼Â¤ÎÀïÎÏ¤ò¸Ø¤ëºå¿À¤¬ÆÈÁö¡£¸½¾õ¤Ç2°Ì¤Îµð¿Í°Ê²¼¤Î5µåÃÄ¤¬¼Ú¶âÀ¸³è¤È¤¤¤¦°Û¾ï»öÂÖ¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊTBS·ÏÎó¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸µµð¿Í¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¾å¸¶¹À¼£»á¤Ï¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£
¡¡ºå¿À¤ÎÍ¥¾¡¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¡¢2°Ìµð¿Í°Ê²¼¤¬¼Ú¶â¤È¤¤¤¦Ãæ¤Ç¤ÎCSÁè¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öºå¿À¤À¤±Èô¤ÓÈ´¤±¤Æ¤ë¡£¥ë¡¼¥ë¤È¤·¤Æ¤Ï3°Ì¤Þ¤Ç¤Ï½Ð¤é¤ì¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Í¡£¤¿¤À¡¢5³äÀÚ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£2°Ì°Ê²¼¤¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤â¤·½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¿Ìä¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡¢¤â¤Á¤í¤ó¤Í¡£²¿¤«¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¥Ú¥Ê¥ó¥È¥ì¡¼¥¹¤Î²ÁÃÍ¡¢¾¡¤ÁÀ±¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î¸øÊ¿´¶¤¬Ã´ÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊCS¤ÎÀ©ÅÙ²þ³×¤òµá¤á¤¿¡£
¡¡¸½¾õ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°1°Ì¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï1¾¡¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À²áµî¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤«¤é¤ÎÀï¤¤¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ö¤¬¶õ¤¯¤³¤È¤Ç¥²¡¼¥à´¶¤¬¼º¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î´í×ü¤â¤¢¤ë¡£¡¡
¡¡
¡¡Ä¾¶á¤Ç¤âºå¿À¤È2°Ìµð¿Í¤Î¥²¡¼¥àº¹¤¬15¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¥²¡¼¥àº¹¤¬15¤Ç¤·¤ç¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êºå¿À¤Ë¡ÊÆüËÜS¤Ë¡Ë¤¤¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤°¤é¤¤¤Î¥ë¡¼¥ë¤òºî¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¡×¤È¾å¸¶»á¤Ï»ä¸«¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Îºå¿À¤Ï¿·Ç¤¤ÎÆ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¤òÃæ¿´¤ËÅê¼ê²¦¹ñ¤òÃÛ¤¡¢ÂÇÀþ¤Ç¤Ï34¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤ÈËÜÎÝÂÇ²¦Áè¤¤¤òÆÈÁö¤¹¤ëº´Æ£µ±ÌÀ¤ä¼ã¤¤Áª¼ê¤â¿¤Ó¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]