槙野智章、引退試合で“8000万円のボロ儲け”の噂に言及「僕らにとって退職金」
【モデルプレス＝2025/08/31】サッカー元日本代表の槙野智章が、8月30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30日18時30分〜8月31日20時54分）内の「6年ぶり復活！24時間テレビ生しゃべくり007 世界的スターJ＆国宝級俳優が生で初登場SP」に出演。引退時の退職金について明かす場面があった。
【写真】槙野智章、美人女優妻との2ショット
この日の放送では、「24時間テレビ48」のテーマである「あなたのことを教えて」にちなみ、出演者の気になる情報が一覧で表示された。
槙野の情報は、元サンフレッチェ広島の森脇良太からのタレコミで「感動の引退試合の裏で8000万円のボロ儲け」というもの。否定も肯定もしない槙野は「そもそも引退試合っていうのは、僕らにとって退職金なんですよ」と口に。「なので、どれだけ大きいことをして、どれだけの人を呼ぶかっていうのが退職金の扱いになる」とシステムについて説明した。さらに「だから、この金額が皆さんからしたら大きいのか、僕らからするとすると少ないのか分かんないですけど。まあ、それだけ盛大にやられたってことです」と理由を明かした。
金額については「若干誤差はありますけど…」とは言ったものの、8000万円の内訳については「入場料もありますし、グッズもありますし。席によって全然値段も違いますし」と説明していた。
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が吠える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。（modelpress編集部）
