2026年劇場版「名探偵コナン」特報映像WEB初解禁 萩原千速役は沢城みゆき「田中敦子さんが大好きです」
【モデルプレス＝2025/08/31】劇場版『名探偵コナン』の2026年最新作が早くも始動。特報映像の解禁とともに、2024年8月20日に亡くなった田中敦子さん（61）の後任として、萩原千速役を声優の沢城みゆきが務めることが発表された。
【写真】劇場版「名探偵コナン」2026年特報WEB初解禁
原作者・青山剛昌氏によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。2025年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。そんなシリーズを重ねるごとに勢いを増すばかりの劇場版『名探偵コナン』の最新作が、早くも始動する。
『隻眼の残像』のラストに流れる2026年公開の劇場版29弾の後付け映像（超特報）にて、高速道路を駆け抜けるバイクと、白い羽、毛利蘭がつぶやく「風の女神様…」というセリフから、ファンの間では早くも、2026年のメインキャラクターは【神奈川県警の萩原千速（はぎわら・ちはや）】ではないか、と期待の声が上がっていたが、この度新たに千速役を務める沢城からコメントが到着した。
沢城は「田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました」とコメント。「皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします」と呼びかけている。
さらに、今回の発表を受け、劇場限定で流れていた特報映像をWEBでも解禁。この映像はラストのタイトル表記部分に一部手を加えたブラッシュアップ版となっている。2026年の劇場版サブタイトルやストーリーは、続報にて発表される。（modelpress編集部）
千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。TVシリーズで、映画で（！？）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします。
【Not Sponsored 記事】
【写真】劇場版「名探偵コナン」2026年特報WEB初解禁
◆2026年劇場版「名探偵コナン」始動 映像WEB初解禁
原作者・青山剛昌氏によるコミックスが107巻を超え、全世界で累計発行部数2.7億部を突破、TVアニメシリーズも放送1100回を超えるなど、勢いがとどまることを知らない『名探偵コナン』。2025年公開された劇場版28弾『名探偵コナン 隻眼の残像（せきがんのフラッシュバック）』は興行収入146億円を記録し、3年連続100億円突破＆2年連続で観客動員数1000万人突破という、邦画初となる新記録を打ち立てた（興行通信社調べ）。そんなシリーズを重ねるごとに勢いを増すばかりの劇場版『名探偵コナン』の最新作が、早くも始動する。
沢城は「田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました」とコメント。「皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします」と呼びかけている。
さらに、今回の発表を受け、劇場限定で流れていた特報映像をWEBでも解禁。この映像はラストのタイトル表記部分に一部手を加えたブラッシュアップ版となっている。2026年の劇場版サブタイトルやストーリーは、続報にて発表される。（modelpress編集部）
◆沢城みゆきコメント
千速の声を担当させていただくことになりました、沢城みゆきです。田中敦子さんが大好きです。思い出す事はあまりありません。忘れる日がないからです。青山先生の原作を丁寧に拝読して、声の入った千速も愛していただけるように、やれることはなんでもやりたいなと思いました。バイクの免許を取りに行ってみることにしました。倒れたバイクを起こすことができず入会できませんでした。筋トレからスタートです。TVシリーズで、映画で（！？）皆様にお会いできる日を楽しみにしています。皆様にも楽しみにしていただけたら、これ以上心強い事はありません。どうぞよろしくお願いします。
【Not Sponsored 記事】