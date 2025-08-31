マンチェスター・ユナイテッドで居場所失くす若きアルゼンチン代表は去就が決定した。



31日、チェルシーはマンUから21歳のアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョの獲得を正式に発表した。



チェルシーとマンUは移籍金4000万ポンド＋10%の売却条項で合意。移籍期間は7年で長期契約を結ぶことになったようだ。



ガルナチョは加入に際して以下のコメントを残している。



「私と家族にとってこの素晴らしいクラブに加入できることは信じられない瞬間だ。早くプレイするのが待ちきれない。クラブワールドカップを見て、優勝した世界王者に加われるのは特別なこと。僕たちは世界最高のチームだ。ここにいられるのは素晴らしい」



待ちに待ったチェルシー加入が実現して喜びを爆発させているガルナチョ。果たして今季はチェルシーでどのような活躍を見せてくれるのだろうか。

Alejandro Garnacho is already very familiar with scoring goals at Stamford Bridge... pic.twitter.com/ffFXzF038S — Premier League (@premierleague) August 30, 2025