◆米大リーグ ドジャース１―６Ｄバックス（３０日・米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャースは投打がかみ合わず、痛恨の２連敗を喫した。大谷翔平投手（３１）は３打数ノーヒット。先発グラスノーは、流血するアクシデントにも見舞われながら５回まで無安打投球を見せるも、今季最長７回に味方の守備の乱れもあり、計３失点で今季３敗目を喫した。

先制の絶好機から流れが変わった。両軍無得点の５回無死二、三塁の絶好機で回ってきた大谷の３打席目は、犠牲フライには十分と思われた左飛を放つも、三走の「キケ」ことＥ・ヘルナンデスがクロスプレーでホームにスライディングせずに駆け抜け、際どいタイミングでタッチされると、アウトの判定。映像検証も行ったが、判定は覆らず、後続も倒れてこの回は無得点に終わった。

７回には先発グラスノーが先頭キャロルに先制の右中間ソロを浴びると、連打で無死二、三塁とするとモレノの中飛で２点目。さらに三塁への悪送球をＥ・ヘルナンデスが捕りきれず、３点目も献上した。２点差の９回には３番手右腕イエーツがダメ押しの３ランを被弾した。

打線は７回２死一塁から大谷が四球で出塁し、チャンスを広げると、続くベッツが中前適時打で１点を返しただけ。チームは前日にも３安打零封負けを喫し、連勝が「４」で止まったばかりだったが、悪い流れを払拭することはできなかった。