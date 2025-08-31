JTB（ジェイティービー）は、Northstar Travel Groupを買収する。

ニューヨークを拠点とするイーグルツリー・キャピタルなどから株式を取得する。イーグルツリー・キャピタルは2016年からNorthstar Travel Groupに出資していた。今後も引き続き、既存の経営陣が独立した子会社として引き続き事業を継続する。当局の承認などを経て、9月にも取引を完了する見通し。

Northstar Travel Groupは、2001年に設立された、アメリカ・ニュージャージー州ラザフォードに本社を置く、旅行業界を対象にしたイベント運営、デジタルメディア、業界リサーチ、マーケティングソリューションを提供する企業。「Travel Weekly」「Business Travel News」「Phocuswright」などの14のメディアブランドを保有している。

今後、Northstar Travel Groupが有する既存ブランドの展開地域や事業領域を拡大するほか、AIやデータを活用したデジタル商品の拡充、グローバルネットワークや高度なマーケティングソリューションの活用した顧客提供サービス・ソリューションの強化を見込む。

JTBグループは、中長期的な成長実現に向け、グローバル事業展開とビジネスモデルの変革を重要な戦略の柱として位置づけており、Northstar Travel Groupが有するグローバル規模での業界動向に関する最新情報、業界ネットワーク、マーケティングソリューションなどを活用し、グループの成長を加速させるとともに、旅行産業の発展に貢献するとしている。