◇ナ・リーグ ドジャース1―6ダイヤモンドバックス（2025年8月30日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）は30日（日本時間31日）、本拠でのダイヤモンドバックス戦に「1番・DH」で先発出場。3打数無安打1四球で連続試合安打が3で止まった。先発タイラー・グラスノー投手（32）が初回から右手から流血しながらも7回4安打3失点と好投したが、打線の援護なくチームは2連敗。ナ・リーグ西地区2位のパドレスが勝利したため、ゲーム差が1に縮まった。

第3打席は0―0の5回無死二、三塁の好機。大谷は初球の高めの速球を左翼へ打ち上げて犠飛になるかと思われた。左翼グリエルの送球が三塁ベンチ方向へそれ、三塁走者のキケが一塁側へスライディングしていればセーフになりそうなタイミングだったが、スライディングせずにそのまま駆け抜けようとしたため腹部付近にタッチされてアウト。ドジャースはビデオ検証を求めたが、判定は変わらなかった。次打者ベッツもキケの視線の先ではなく、三塁側からスライディングの指示を送っていた。そのため、キケの視界に入っていなかった可能性もあり、キケに謝るような仕草もあった。

第4打席は3点を追う7回2死一塁の場面。大谷を打席に迎えたところで相手ベンチは2番手に左腕ソールフランクを投入した。大谷はフルカウントから四球を選ぶと、つづくベッツが中前打を放って2点差に迫った。しかし、反撃は1点止まりだった。

前日打線は左腕スネルを援護できず、今季7度目の零敗。この日は7回に1点こそ奪ったが、6安打で1得点のみと打撃陣の復調が待たれる。