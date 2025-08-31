アイスランドは２００８年以来、「世界平和指数」で首位を維持している/Harald Nachtmann/Moment RF/Getty Images

（ＣＮＮ）火山や温泉、独特の壮大な風景で知られる北欧のアイスランドが今年も「世界で最も平和な国」に選ばれた。

「世界平和指数」をまとめた経済平和研究所（ＩＥＰ）によると、アイスランドは２０２５年版のランキングで首位を維持した。評価は１６３の国・地域を対象に、社会の安全や治安、国内外の紛争の度合い、軍事化の程度などの基準で算出されている。

アイスランドは世界幸福度ランキングでも世界で３位に入り、北半球で最も望ましい旅行先の一つとして人気を集めている。

世界平和指数の上位５カ国はアイスランドのほかは、アイルランド、ニュージーランド、オーストリア、スイスだった。報告書は「紛争や不確実性の時代に平和を築く鍵は『積極的な平和』にある」とし、平和な社会を創造して維持するための態度や制度、構造だと指摘した。「積極的な平和」は高い経済成長率や低金利、社会の幸福度、ショックに対する強い回復力と強く相関するとしているという。

世界平和指数が創設された２００８年以降、各国の平均スコアは５．４％低下した。最も平和な国と最も平和でない国との差も１１．７％広がった。

報告書は、世界は暴力的な紛争危機に直面していると指摘。２３年には国家間の紛争が５９件発生しており、第２次世界大戦後で最多だった。

「世界で最も平和でない国」にはロシアが初めて選ばれ、ウクライナがそれに続いた。

米国は軍事化の度合いが高いことなどから、総合順位で１２８位となり、ホンジュラスやバングラデシュ、ウガンダより下位に位置した。軍事化の基準では、北朝鮮（１４９位）やイスラエル（１５５位）、ウクライナ（１６２位）、ロシア（１６３位）などとともに平和度が低い方に近い。

欧州ではフランスが最も軍事化した国となった。南米は唯一「平和度」が改善した地域だった。特にペルーとアルゼンチンで大きな改善がみられた。カナダとコスタリカは米州で最も平和的な国とされた。

サハラ以南のアフリカでは、観光業が盛んで新婚旅行や野生動物の観察、冒険好きな旅行者を引き付けるモーリシャス、ボツワナ、ナミビアが最も平和な国として挙げられた。