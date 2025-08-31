◇MLB ダイヤモンドバックス6−1ドジャース(日本時間31日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは6回、アンディ・パヘス選手がチャンスで凡退し、ヘルメットをたたきつけ怒りを爆発させる様子がありました。

6回、先頭から2打者連続四球で出塁。ノーアウト1塁2塁のチャンスでテオスカー・ヘルナンデス選手は、エデュアルド・ロドリゲス投手の高めストレートを捉えられず、空振り三振に倒れます。なおも続く好機では、アンディ・パヘス選手は4球目を捉えるもダブルプレー。ヘルメットをたたきつけ、悔しさをにじませました。

ドジャースは4回はノーアウト2塁、5回はノーアウト2、3塁も得点ならず。3イニング連続、ノーアウトで得点圏にランナーを置きましたが、チャンスを逃していました。

7回には好投を続けていたタイラー・グラスノー投手が先制ホームランを浴びるなど、3失点。直後には2アウト1、2塁からムーキー・ベッツ選手のタイムリーでようやく1点を返しますが、反撃及ばず。9回には3ランを許し、突き放されました。チームは連敗で地区2位のパドレスが1ゲーム差に迫っています。