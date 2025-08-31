お笑いコンビ「極楽とんぼ」の加藤浩次（56）が30日深夜放送のMBSラジオ「アッパレやってまーす！」に出演。別人と間違われた経験を振り返った。

テレビ番組等の収録で局を訪れる際は、地下駐車場を利用するという加藤。駐車スペースは事前に番組サイドが用意してくれると説明した。

この日は特番収録で局を訪れ駐車場へ向かったというも、警備員が「“あれ？”みたいな感じになったんです」と回想。予約名簿を確認するも案内してもらえず「警備何人か集まってきて、結構な時間よ。5分くらい。何これと思って」と待たされたと明かした。

すると警備員から「“今日ちょっと（駐車場の予約が）入ってないんですけど”」とまさか報告が。「特番で入ってますよ」と伝えたものの「“ふかわさん”入ってないんですよ」と、ふかわりょうに間違えられてしまったと語った。

「これは事件ですよ。これマジな話よ。ネタじゃないし、マネジャーはゲラゲラ笑ってた」と加藤。「僕にしてみたらとうとう来たかっていう感じですよ…いつか来るだろうと予想はついてたんですけど、警備の人ガチで…しょっちゅう行ってるとこだし分かってると思ってた」と話し、ショックを受けたと振り返っていた。