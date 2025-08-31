主演・松本潤の日曜劇場『19番目のカルテ』の第7話（8月31日よる9時〜）のあらすじが公開されました。

『19番目のカルテ』は、医療における19番目の新領域である総合診療科を舞台にした新しいヒューマン医療エンターテインメント。

原作は富士屋カツヒトによる連載漫画『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（ゼノンコミックス／コアミックス）。脚本は『コウノドリ』シリーズの坪田文が手掛ける。

松本潤演じる魚虎総合病院の総合診療医・徳重晃が、「問診」を通して病気を診るだけでなく、患者の心や生活背景などから「最善」を見つけ出し、生き方そのものにも手を差し伸べていく。

徳重を取り巻くキャストには、整形外科の新米医師・滝野みずきを小芝風花が演じるほか、冷静沈着なエリート外科医・東郷康二郎役に新田真剣佑。

新米内科医・鹿山慶太役には清水尋也、麻酔科医・大須哲雄役に岡崎体育。そして、心臓血管外科医・茶屋坂心役をファーストサマーウイカが演じる。

さらに、魚虎総合病院に総合診療科を新設した張本人でもある院長・北野栄吉役に生瀬勝久、科長も務めるベテランの小児科医・有松しおり役に木村佳乃、徳重の恩師・赤池登役に田中泯など、個性豊かな面々が集結している。



『19番目のカルテ 徳重晃の問診』（著：富士屋カツヒト、医療原案：川下剛史／コアミックス）

＊以下8月31日放送回のネタバレを含みます。

第7話あらすじ

徳重（松本潤）は夏休みを取り、離島の診療所に師匠の赤池（田中泯）を訪ねる。

島は徳重にとって、総合診療医として歩み始めた原点のような場所。徳重と赤池は軽口をたたき合ったり、畑仕事をしたりと、和やかな時間を過ごす。

しかし、徳重の中には、赤池のふとした動作や言葉から感じる小さな違和感が積もっていく──。

その頃、徳重の留守を預かった滝野（小芝風花）は、康二郎（新田真剣佑）からの依頼で、手術に不安を抱える患者・小田井の診療に加わることに。

滝野が奮闘する中、次期院長選に向け、収益重視の東郷（池田成志）が勢いを強め、院内には緊張感が漂い始める……。

物語は最終章へ！明かされる徳重の過去、師弟の出会いと絆。そして師匠が抱えた嘘とは──。