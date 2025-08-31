読売テレビ・日本テレビ系列で現在放送中の岩田剛典さん主演ドラマ『DOCTOR PRICE』（毎週日曜よる10時30分〜）。第8話が8月31日に放送予定です。

【写真】依岡（北山宏光さん）はなぜ裏切ったのか…



「医療過誤を起こし、自殺した父の死の真相」を追い求める、岩田剛典さん演じる主人公・鳴木金成は、転職したい医師に値段をつけ、病院相手に売りさばく《通称：医師専門転職エージェント》。

そんな鳴木が善なのか悪なのか…その本性を掴みかねながらも、彼の元で働き行動を共にする蒔田彩珠さん演じる夜長亜季。

2人は、転職したい医師たちの希望を叶えながら、隠された医療過誤の真相に迫っていく――。



本作は、漫画シリーズ『DOCTOR PRICE』（漫画アクション／双葉社）を原作に、ドラマオリジナルのサスペンス展開や、原作者とともに作り上げた新規エピソードを盛り込んでお届けする、《痛快×医療サスペンス》ドラマ。

鳴木をライバル視している転職エージェント会社社長・石上道徳役を三浦貴大さん。鳴木を監視する労働基準監督署の職員・北見まもり役を成海璃子さん。鳴木の同期で協力者である依岡健役を北山宏光さん、鳴木のことを気にかける医師・網野景仁役をユースケ・サンタマリアさん、冷徹な病院長・天童真保役を篠原涼子さんが演じています。

脚本は小峯裕之さん・本田隆朗さんが担当。主題歌『フェイクショー』は『幾億光年』が大ヒットし、2024年の「紅白歌合戦」にも初出場した、Omoinotakeさんが手掛けています。



＊以下8月31日放送回のネタバレを含みます。



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜前回のあらすじ＞

3年前の医療過誤の真相を追う鳴木は、ついに黒幕が網野であることを突き止める。しかし網野は、私欲のために将成を犠牲にしたという鳴木の主張を認めない。さらに網野は、全てを闇に葬るためか、極東大学病院・院長選への出馬を表明する。現院長・天童との戦いが始まる──。

そんな中、鳴木と夜長は、PCR検査事業で大儲けした旅行会社で、最近は産婦人科の買収を続ける「EXトラベル」の話をまもりから聞く。新たな院長を担える医師を探しているようで、気をつけるようにと警告を受けるが……。

一方、網野は極東大学のトップ・医学部長の座も狙い始める。「病院長と医学部長を兼務することになったら恐ろしい事態になる」と危機感をあらわにする依岡は、院長選で天童が勝つよう動き出す。

鳴木は天童に接触し、網野がスティファー社と癒着関係にあることを告げ、自分と手を組まないかと持ち掛ける。しかし、天童が出した答えは「必要ありません」というもので…！？父の死の真相に辿り着いた鳴木は、巨悪に立ち向かう──新たな章が幕を開ける！



日曜ドラマ『DOCTOR PRICE』（(c)ytv・(c)逆津ツカサ・有柚まさき／双葉社）

＜第8話あらすじ＞

極東大学病院の院長選に乗り込んだ鳴木は、3年前の医療過誤の真相、医療機器メーカー《スティファー社》と網野との癒着関係を訴える。

しかし、これまで鳴木の友人として協力関係にあった依岡のまさかの裏切りにより、天童は窮地に追い込まれ、網野が新院長に選出されてしまう最悪の結果に……。

鳴木は、院長選で網野に負ける原因となった依岡の裏切りを、天童に謝罪する。しかし天童は、「院長選に破れたからと言って、これで終わりではありません」と強い覚悟を語るのだった──。

そんな中、鳴木と夜長の元に、「因島メンタルケアクリニック」の院長・因島（板尾創路さん）がやってくる。クリニックのオーナーである首藤（前川泰之さん）からの要求に耐えられない因島は、受験を控える娘のためにも院長を辞め、病院に勤務したいと願う。

しかし鳴木は、クリニックが《社会保障搾取ビジネス》をしていると睨む。そこで、鳴木は夜長にあるミッションを言い渡す。すると、その裏にはさらなる闇が潜んでいた……。

そして、友人である鳴木を裏切った依岡。彼に一体何が起きたのか……？なぜ、網野に協力することとなったのか……？

極東大学病院の新院長となり、全権力を握った網野は、ついに鳴木を追い込むため、動き出す──！

そして……網野に立ち向かう鳴木は、ある重大な決断を夜長に告げるのだった……。