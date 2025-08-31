「どこの国にいるの⁉」前田敦子、脇見せコーデで圧巻スタイル披露！ 「さ、最高」「レベチやわ」
俳優の前田敦子さんは8月29日、自身のInstagramを更新。抜群のスタイルを披露しました。
【写真】前田敦子、脇見せコーデで圧巻スタイル披露！
この投稿にファンからは、「あっちゃんスタイル良過ぎ」「笑顔がすてき」「本当に美しい」「いつもスタイリッシュ」「シンプルなのになんてカッコええの」「どこの国にいるの⁉」「さ、最高」「レベチやわ」といった声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「スタイル良過ぎ」前田さんは「#フルラ イリデ サイズとカラーバリエーション最高だよ」とつづり、12枚の写真と1本の動画を投稿。白いタンクトップにデニムを合わせたコーディネートを披露しています。ほっそりとした二の腕が際立ち、シンプルながらも抜群のスタイルの良さが目を引きます。
「お姫様みたい」前田さんは3日の投稿でも、圧巻のスタイルが際立つ私服ショットを公開。コメントでは、「スタイル良くてホンマにかわいい過ぎる」「おしゃれ過ぎます！」「お姫様みたい」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
