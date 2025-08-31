重盛さと美が魅せる♡新色カラコン「azatome」で写真盛れを叶える

「可愛い」を武器にするのではなく、自分を肯定する強さを映し出す。そんな想いから誕生したカラーコンタクトレンズブランドが「azatome」です。2025年8月29日、新たに“写真盛れ重視”の新色5色が登場。ナチュラルすぎず、自分らしい意思を感じさせる瞳を演出してくれます。モデルに重盛さと美さんを迎え、より魅力的な世界観を表現。価格は1箱10枚入り1,760円(税込)で、手に取りやすい♡

新色5カラーで叶う“自分だけの瞳”

ROLE MODEL

まろやかグレージュにブラウンをプラス、しっかりフチで存在感を。

CAMERICH

上品ベージュで瞳のきらめきを引き立てる、甘め気分の日に。

CHANPOWDER

柔らかみのあるグレーで、夜まで続くお出かけにもおすすめ。

HIROINE RECIPE

ちゅるんと艶感を演出する、うるみブラウン。

ROMANTICIST

グレーにくすみラベンダーを添えた、攻めのドーリースタイル。

今回登場した新色は、どんなシーンにも寄り添う全5色。シーンや気分に合わせて選べるラインナップが魅力です。

国内最薄レンズ＆お得なキャンペーンも

「azatome」は国内カラコン最薄※0.03mmレンズを採用。※2025年8月現在、自社調べによる。

快適なつけ心地を実現し、UVカットや保湿成分も配合されているため長時間の使用も安心です。さらに新色発売を記念し、8月29日(金)11:00から「2+1キャンペーン」もスタート。

全国のドン・キホーテでも9月下旬から順次展開予定なので、より身近に手に取ることができます。

自分らしさを映す瞳で毎日をもっと特別に

“あざとさ”は他人に媚びることではなく、自分を肯定する強さの表れ。「azatome」のカラコンは、写真映えを意識しながらも自分らしい魅力を引き出してくれるアイテムです。

価格は1箱10枚入り1,760円(税込)とお手頃で、気分に合わせて使い分けるのにも最適。

ナチュラルもドーリーも叶う多彩なラインナップで、毎日の瞳に小さな特別感をプラスしてみてはいかがでしょうか♪