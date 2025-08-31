バレーボールSVリーグ女子のSAGA久光スプリングスが30日、今秋に開幕する2025〜26年シーズンの新ユニホームをお披露目した。

練習拠点のサロンパスアリーナ（佐賀県鳥栖市）で行われた発表会では、観客席からファンが見守る中、キャプテンの栄絵里香（34）、平山詩嫣（24）、籾井あき（24）の3選手がモデル役を務め、3種類（青、黒、白）のユニホームにそれぞれ袖を通した。

肩口から腰下にかけての流麗なラインが目を引くデザインには「選手一人一人の全身を力強く美しいスプリングにする」とのコンセプトが表現されている。セッターの栄は最初にユニホームを見た瞬間、衝撃を受けたという。「今までのイメージは青一色で、そこにちょっとポイントが入る感じでしたから。ピンクが入っているのが、最初はちょっとびっくりで、すごい派手になったなと」。照れながら感想を口にした。

SAGA​​​​久光スプリングスの栄絵里香キャプテン

爽やかな「白」を着用したミドルブロッカーの平山は「SAGA久光には、女性のプロスポーツチームの先駆けになりたいという思いがあります」と前置きした上で「きれいで格好良くて…といろいろな要素を毎年アップデートしてくれますし、早く着て試合がしたいです。いえ、もうできます！」と、はやる気持ちを抑えきれない様子だ。「ユニホームが新たなトレードマークとなるように…私たちの印象にもなりますし、これが『SAGA久光のユニホーム』だと意味を持たせないといけません」と強い責任感も口にした。



SAGA久光スプリングスの平山詩嫣

また、21年東京五輪に日本代表として出場した新加入セッターの籾井は「線の間にマゼンタ（のライン）が取り入れられていて、女性らしくてかわいいな」と、細やかな視点でPRを忘れなかった。

SAGA久光スプリングスの籾井あき

この日は21〜22年シーズン以来の優勝に向かって、チーム、選手、ファンが一体となって躍進していこうという思いが込められた新スローガン「Jump Together！」も発表された。

昨季24〜25年シーズンのSAGA久光は、24年12月に行われた天皇杯・皇后杯全日本選手権の決勝でヴィクトリーナ姫路にセットカウント2―3で逆転負け。大同生命SVリーグはレギュラーシーズン（RS）3位から優勝を目指しながら、プレーオフ（PO）準決勝でNECレッドロケッツ川崎に敗れた。

「昨シーズン越えられなかった壁を越えるというところでジャンプ、そして皆さんと一緒に頂点を」。昨季の悔しさを知るチーム最年長の栄は、新任の中田久美監督（59）から直々に託されて2季目のキャプテンを務める。副キャプテンは置かない。選手全15人が共通の目標に向かって、主体的に意思決定する「リーダー」だからだ。強く、美しく…そんな磨き上げた個性を新たなユニホームが際立たせる。（西口憲一）

