マクドナルド、今年の「月見」は夜がすごい！ “3枚パティ”の新バーガーを一足先に食べてみた〈取材レポ〉
「マクドナルド」は、9月3日（水）から期間限定で、秋の定番「月見ファミリー」を、全国の店舗で発売。今年はバーガーとマフィン5種類、スイーツ2種類、サイドメニュー1種類から成る全8商品がラインナップにそろう。今回クランクイン！トレンドは、発売に先駆けて開催された「月見ファミリー発表イベント」に参加。新商品を特別に試食させてもらったのでレポートする。
【写真】迫力満点！ 「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」の中身
■定番商品も一新
この日筆者が試食したのは、定番の「月見バーガー」と新商品の「とろ旨すき焼き月見」と夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」、それからホットスイーツの「あんバターとおもちの月見パイ」の全4品。
まずは定番の「月見バーガー」をチェック！ 今回から「月見バーガー」、「チーズ月見」、朝マック限定の「月見マフィン」は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感＆マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいを加えることで、よりクリーミーな味わいに進化させたという。
さっそく食べてみると、プリプリのたまごと肉のうま味が凝縮されたパティにまろやかなソースが絡んでおいしい！ トマトの爽やかな風味が口の中をスッキリとさせてくれるので、くどさを感じず最後までパクパク食べられた。
お待ちかねの新作「とろ旨すき焼き月見」は、溶き卵にすき焼きをくぐらせたようなまろやかな味わいが楽しめる贅沢なバーガー。一口食べると甘じょっぱいすき焼きフィリングとたまごが絶妙にマッチして、まさにすき焼きを食べている時のような気分に。噛むと広がるスモークベーコンやチェダーチーズの香りの余韻もたまらない一品だった。
さらに夜には、「とろ旨すき焼き月見」のビーフパティが3枚になった夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」が登場する。ずっしりとした重さに驚きながらパッケージを開けてみると、すき焼きフィリングの上にパティがドドンと3枚乗っており、その迫力に思わず「すごい！」と驚いた筆者。
一見、通常サイズよりもビーフパティが存在感を放ちそうだが、食べてみるとソースやすき焼きフィリングがバランスよく乗せられていて、食材一つ一つの味をしっかり堪能することができた。
最後は、あんバターとおもちのスイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」を実食。あんことおもちの最強の組み合わせに今年はバターフィリングが追加されてさらに間違いない仕上がりに！ サクサクのパイ生地に包まれたバターフィリングがジュワッと広がる瞬間と甘じょっぱい味わいがたまらない。
まだまだ暑い日は続くが、「マクドナルド」の「月見シリーズ」で、秋の訪れを一足先に感じてみるのはいかが？
【写真】迫力満点！ 「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」の中身
■定番商品も一新
まずは定番の「月見バーガー」をチェック！ 今回から「月見バーガー」、「チーズ月見」、朝マック限定の「月見マフィン」は、味の決め手となるトマトクリーミーソースを8年ぶりにリニューアルし、トマト感＆マヨ感をより感じられるようにしただけでなく、バターの味わいを加えることで、よりクリーミーな味わいに進化させたという。
さっそく食べてみると、プリプリのたまごと肉のうま味が凝縮されたパティにまろやかなソースが絡んでおいしい！ トマトの爽やかな風味が口の中をスッキリとさせてくれるので、くどさを感じず最後までパクパク食べられた。
お待ちかねの新作「とろ旨すき焼き月見」は、溶き卵にすき焼きをくぐらせたようなまろやかな味わいが楽しめる贅沢なバーガー。一口食べると甘じょっぱいすき焼きフィリングとたまごが絶妙にマッチして、まさにすき焼きを食べている時のような気分に。噛むと広がるスモークベーコンやチェダーチーズの香りの余韻もたまらない一品だった。
さらに夜には、「とろ旨すき焼き月見」のビーフパティが3枚になった夜マック限定の「トリプルビーフのとろ旨すき焼き月見」が登場する。ずっしりとした重さに驚きながらパッケージを開けてみると、すき焼きフィリングの上にパティがドドンと3枚乗っており、その迫力に思わず「すごい！」と驚いた筆者。
一見、通常サイズよりもビーフパティが存在感を放ちそうだが、食べてみるとソースやすき焼きフィリングがバランスよく乗せられていて、食材一つ一つの味をしっかり堪能することができた。
最後は、あんバターとおもちのスイーツ「あんバターとおもちの月見パイ」を実食。あんことおもちの最強の組み合わせに今年はバターフィリングが追加されてさらに間違いない仕上がりに！ サクサクのパイ生地に包まれたバターフィリングがジュワッと広がる瞬間と甘じょっぱい味わいがたまらない。
まだまだ暑い日は続くが、「マクドナルド」の「月見シリーズ」で、秋の訪れを一足先に感じてみるのはいかが？