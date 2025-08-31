

パ・リーグはなぜ大相撲とコラボしたのか？／Ⓒ SoftBank HAWKS

プロ野球ファンにお馴染みの“パテレ”（「パーソル パ・リーグTV」）を展開する、パシフィックリーグマーケティング株式会社（以下、PLM）。これまでにさまざまなコラボ企画を推進してきたが、最近では日本相撲協会とパ・リーグ6球団とのコラボイベントが話題を呼んだ。

発起人である森亜紀子氏（コミュニケーション・PR推進部長）に聞く後編では、コラボ実現に向けて最も苦労したことや、想定以上だったというPRの効果などについて聞いた。

関取だけでなく呼出も出演

パ・リーグとして初の他競技とのコラボ企画であり、日本相撲協会（以下、協会）としても前例のない同企画。実現に向けたプロセスにおいて、一番苦労したことは何だったのだろうか。

「大変というか、時間を要したのが試合日程の調整です。大相撲は奇数月に場所が開催されますが、場所がない月でも地方巡業があります。よって関取の時間調整に融通がきくのが2月と6月のみと協会から伺い、シーズン中の6月に実施する運びになりました。

企画のポイントは先ほど（前編）お話ししたように“人”だと思っていましたし、関取が球場に来ていただかないことにはコラボが成り立たないと考え、パ・リーグ各球場にはご当地出身の関取にお越しいただければ（エスコンフィールドHOKKAIDOであれば、北海道出身の関取）、というご相談をしました。関取のスケジュールを踏まえた全試合日程の調整は1カ月半〜2カ月くらいはかかったと思います」（森氏）

球場には関取だけでなく、「呼出（よびだし）」（大相撲での取組にあたって、関取の呼び上げ、土俵整備、競技進行を行う）も来場し、監督や選手の名前を呼び上げるなどしてコラボ企画を盛り上げた。

「せっかく大相撲とコラボをするのに、関取が始球式を投げて終わりではあまりコラボにならないと思い、パ・リーグの全球場に関取と呼出さんにご来場いただきました。

イベントの詳細を球団担当者と考えるにあたり、協会の方々から呼出の役割について『ひがぁ〜しぃ〜と力士の名を読み上げたり、太鼓をたたくのが呼出なんです』とか、いろいろ教えていただきました。また、パ・リーグ各球団の中には大相撲が好きな方が多かったこともあり、相互に歩み寄っていろいろな企画演出を考えることができました」（森氏）

監督による四股は“仕込み”ではなかった

楽天モバイルパーク宮城で開催された東北楽天イーグルス対中日ドラゴンズの試合では、試合開始時に行われる監督同士のメンバー表交換の際、楽天の三木肇監督と中日の井上一樹監督がホームベースを挟む形で互いに四股を踏んだ。一見すると、コラボ企画に即した“仕込み”かと思いきや、そうではなかったという。

「あれは準備していた企画ではなく、両監督が自発的にやってくれたんです。想像もしていなかった展開だったので、現地で一緒に見ていた球団の担当者と顔を二度見合わせてしまいました。スタンドのファンの方々もすごく盛り上がっていましたし、とてもありがたかったです。

メンバー表交換時、呼出さんの呼び上げ後に『西方監督、三木肇、大阪府大阪市出身、東北楽天ゴールデンイーグルス部屋〜』と行司さんの声が球場アナウンスされる演出もあったのですが、これは事前に声を収録していただいていたんです。そのアイディアは行司さん自らが出してくださったと聞いています。

我々から各球団に対して、今回のコラボでできることの大枠を事前に会話し、あとは各球団にいる演出のプロの方々が面白いことを考えてくれます。

例えばオリックス・バファローズであれば、AIを使って関取の体に選手の顔を当てはめてみたり、紅林弘太郎選手であれば『紅ノ富士』といった四股名（しこな）をつけてみたり、千葉ロッテマリーンズであれば、メンバー表交換時のビジョンの文字が全部NHKの相撲中継のようになっていたりとか。演出のプロたちがさまざまなアイディアを出し、楽しい演出をやってくれたのがとてもよかったです」（森氏）

アスリート同士だからこその共通点や交流も、垣間見られたという。

「イーグルスの投手は則本昂大投手中心に、日頃から試合前にトレーニングの一環として四股を踏んでいました。なので、来場した時疾風関（宮城県出身）に力士の四股のやり方を教えてもらっていましたし、その様子がイーグルスの公式YouTubeで公開されました。

あと、福岡ソフトバンクホークスホークスのリバン・モイネロ投手と秋広優人選手がヒーローインタビュー登場のときに、相撲にちなんだポーズをしてくださったりと、選手の皆さんも楽しんでくれていたのがよかったなと。

始球式に出る関取が待機している最中、その様子をベンチにいる選手が見て「すげえなぁ、やっぱり大きいしかっこいいなぁ」と話している声が聞こえたりもしていましたし、則本投手やホークスの大関友久投手が関取にボールを投げるコツを教えていたり、アスリート同士の交流も随所に見られました」（森氏）

双方のファンから反響があった

コラボ企画は多岐にわたった。関取は始球式で投げるだけではなく、スタジアムグルメの実食レポートにも登場。いつもとは違う関取による食レポに、ファンも沸いていた。

「元々ZOZOマリンスタジアムの試合中継では、イニング間にスタジアムグルメを紹介するコーナーがあるんです。そこに『隆の勝関（千葉県出身）が来てくれたら面白いね』と球団の方がアイディアを出したことから実現しました。また、ベルーナドームでも試合前のトークショーで大栄翔関（埼玉県出身）が食レポをしてくださいました。

やっぱり関取の存在感と人気はすごいですし、その魅力を各球団の演出とイベントのプロが最大限活かしてくれたのかなと。加えて、協会や関取の皆さんもとても前向きに応じていただけたことが、コラボ企画が成功した最大の要因だと思っています」（森氏）

国技と言われる大相撲と国民的スポーツであるプロ野球とのコラボを、メディアが放っておくはずがない。HBC北海道放送がエスコンフィールドHOKKAIDOでのコラボ企画に出演した一山本関（北海道出身）を密着取材するなど、さまざまなメディアを通じてコラボ企画のPR効果が波及した。

「コラボ企画の日にたまたまHBC北海道放送が試合の中継で入られていて、『よかったら、一山本関を密着させてほしい』と球団側に相談があったそうです。元々HBC北海道放送は一山本関の密着企画を定期的にやっていることもあって、協会も了承されたようです。我々としては、そういった波及効果にある程度の期待はしていたものの、想定以上の効果があったと感じています。

さまざまなメディアで取り上げられたうえ、コラボ企画当日の囲み取材の記者の人数がどの球場でも非常に多かったですし、改めて大相撲の人気と知名度を思い知らされました。特に福岡では試合展開が劇的だったこともあり、スポーツ紙の一面にも大きく掲載されました」（森氏）

これまで数多くのコラボ企画を仕掛けてきた森氏。今回の大相撲とのコラボは、パ・リーグと他競技の初コラボということも相まって、有意義な反響を得られたという。

きつねダンスは「場所よりも緊張する」

「協会側としてもこれだけ大きな規模のコラボ企画は初めてだったようで、『実際にできるのか？』という不安もあったと伺っています。ただ、それが無事に終えられたということがまず一つ。それと、関取の皆さんに非常に楽しんでいただけたようで、それがすごくよかったなと。始球式で投げると知った関取の多くは、『よっしゃ！』と喜んでくださっていたそうです。

ファイターズガールのきつねダンスのパフォーマンスにご参加いただいた一山本関は、『場所よりも緊張する』と言っていましたが、それでもニコニコした表情でダンスを踊ってくださり、とてもありがたかったです。

他競技と初のコラボでしたが、大相撲とプロ野球双方のファンから『面白い』といった声をいただけました。『プロ野球が好きだけど、大相撲も好きだから楽しかった』という声も多数見られました。プロ野球にはプロ野球の良さ、大相撲には大相撲の良さがあって、双方を面白いととらえる方は一定数いると予想していましたし、それを改めて確認できたことがよかったです。それと、大相撲はスポーツであると同時に誰もが知る日本の文化でもあり、それがコラボ成功の大きな要因だと感じています」（森氏）

プロ野球ファンを増やし、スポーツ界全体を盛り上げるため、今後もさまざまなコラボ企画を実現していきたいと話す森氏。どのような企画を仕掛けていくのか目がはなせない。

