毎年完売続出の大人気フレグランス「ウォームバニラ」が帰ってくる！9月1日より数量限定で再登場
死海のミネラルで有名なイスラエル発のボディケアコスメやライフスタイル雑貨を展開する「Laline(ラリン)」から、2023年に初めて登場して以降、完売続出中の大人気フレグランス「ウォームバニラ」が、2025年9月1日(月)より数量限定で発売される。
【画像】新登場！日本限定「ボディオイル」と、そのほか8種類の商品が販売！
■日本限定商品となる「ボディオイル」が新登場！
ウォームバニラ ボディオイル(100ミリリットル 4950円)
紫外線ダメージや乾燥が気になるこれからの季節に向けて、ホホバオイルが角質層までうるおいを届け、マカダミアナッツオイルが肌のキメを整え、ふっくらとやわらかな素肌へと導く。ラリンの人気商品「ボディクリーム」と併用することで、秋冬の乾燥からより肌を守ることができる。
2023年に登場以降、毎年限定販売されている「ウォームバニラ」シリーズ。「ボディオイル」に加え、そのほかにも8種類の商品が販売される。
ウォームバニラ バス＆ボディバブル(500ミリリットル 4290円)は、死海のミネラル、ホホバオイルやアロエベラエキスなどの天然保湿成分がたっぷり配合されている。肌に潤いを与えながら、余分な皮脂や汚れを優しく取り除いてくれる。
ウォームバニラ フラッフィーボディソープ(200ミリリットル 3960円)は、アロエベラエキス、カモミールエキスを配合した、しっとりと洗いあげるムースタイプ。きめ細かな泡が特徴で、汚れを優しく取り除いてくれる。
ウォームバニラ ボディスクラブ(240グラム 4290円)は、死海のミネラルソルトとアボカドオイルなどの植物オイルで不要な角質をオフし、つるつるボディへ導いてくれるこれからの季節必須の商品。
ウォームバニラ ボディクリーム(200グラム 4620円)は、ビタミンE、ビタミンA(レチノール)配合。さらに保湿成分であるホホバオイル、トマト果実エキス、死海のミネラルなどがうるおいと軽やかなツヤを与えてくれる高機能ボディクリームだ。
ウォームバニラ ハンドクリーム(30グラム 1980円/100グラム 2860円)は、シアバター、マカダミアナッツオイル、ホホバオイル、死海のミネラルなど天然由来の保湿成分を贅沢に配合。ベタつかず、さらっと使える点が魅力だ。
ウォームバニラ センティッドキャンドル(280グラム 4620円)は、温かみのあるバニラとホワイトムスクが香るキャンドル。揺れる灯りと、豊かな甘い香りが癒やしのリラックスタイムへと誘う。
ウォームバニラ フレグランスセラミック(2420円)は、チョコレートのように必要なサイズに折って使える。小さくできるので、玄関やトイレなど場所を問わず使える。
ウォームバニラ フレグランスディフューザー(200ミリリットル 4950円)は、マグノリアやジャスミンの華やかな香りと、温かみのあるバニラとホワイトムスクが香り立つ。
さらに2025年8月31日(日)まで、予約限定セットの受付も全国の店舗、オンラインショップで行っている。非売品も含むお得なセットなので、ぜひこの機会に購入してみて。
予約限定セットA 7点 1万3750円
【内容】
・フォーミングハンド＆ボディウォッシュ 300ミリリットル
・ボディスクラブ 240グラム
・ボディクリーム 200グラム
・ボディオイル 100ミリリットル
・ハンドクリーム 30グラム
・ギフトボックス L
・ハートジュエリーケース(非売品)
予約限定セットB 4点 8800円※完売
【内容】
・フォーミングハンド＆ボディウォッシュ 300ミリリットル
・ボディオイル 100ミリリットル
・ハンドクリーム 100グラム
・ハートジュエリーケース(非売品)
※数量に達し次第、終了。
※受け渡し期間は、2025年9月1日(月)〜23日(祝)まで。
今回の「ウォームバニラ」発売について、担当者に話を聞いてみた。
ーー「ウォームバニラ」発売の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
秋冬に欲しくなるバニラの甘い香りと、赤を基調としたビジュアルで、新規のお客様獲得を目的に限定コレクションとして発売いたします。ターゲットは、20代30代の女性です。
ーー「ウォームバニラ」のイチオシ、目玉となるものを教えてください。
今回、新発売となる『ボディオイル』です。
ーー「ウォームバニラ」のアイデアはどのようにして生まれましたか？
イスラエル本国のアイデアで誕生したコレクションです。
ーーこのタイミングで「ウォームバニラ」再販を決めた理由があれば教えてください。
2023年に初めて登場以来、昨年も限定販売し、お客様からの好意的なお声、再販のリクエストをたくさんいただいたためとなります。
ーー今回、日本限定商品となる「ボディオイル」が新登場しますが、「ボディオイル」発売の意図や狙いがあれば教えてください。
ボディクリームが一番人気の製品ですが、さらに保湿に特化したボディオイルがあれば、併せて使用することで、秋冬の乾燥からより肌を守れるのではないかという意図から発売となりました。
ーー最後に一言お願いします！
ウォームバニラは、毎年、お客様から大変好評の限定コレクションです。秋冬にぴったりな、ウォームバニラの香りでボディケアをお楽しみください。
秋冬に欲しくなるバニラの甘い香りと、赤を基調とした目を引くビジュアル。今年の冬は「ウォームバニラ」でボディケアをして、乾燥を乗り越えよう。
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【画像】新登場！日本限定「ボディオイル」と、そのほか8種類の商品が販売！
■日本限定商品となる「ボディオイル」が新登場！
紫外線ダメージや乾燥が気になるこれからの季節に向けて、ホホバオイルが角質層までうるおいを届け、マカダミアナッツオイルが肌のキメを整え、ふっくらとやわらかな素肌へと導く。ラリンの人気商品「ボディクリーム」と併用することで、秋冬の乾燥からより肌を守ることができる。
2023年に登場以降、毎年限定販売されている「ウォームバニラ」シリーズ。「ボディオイル」に加え、そのほかにも8種類の商品が販売される。
ウォームバニラ バス＆ボディバブル(500ミリリットル 4290円)は、死海のミネラル、ホホバオイルやアロエベラエキスなどの天然保湿成分がたっぷり配合されている。肌に潤いを与えながら、余分な皮脂や汚れを優しく取り除いてくれる。
ウォームバニラ フラッフィーボディソープ(200ミリリットル 3960円)は、アロエベラエキス、カモミールエキスを配合した、しっとりと洗いあげるムースタイプ。きめ細かな泡が特徴で、汚れを優しく取り除いてくれる。
ウォームバニラ ボディスクラブ(240グラム 4290円)は、死海のミネラルソルトとアボカドオイルなどの植物オイルで不要な角質をオフし、つるつるボディへ導いてくれるこれからの季節必須の商品。
ウォームバニラ ボディクリーム(200グラム 4620円)は、ビタミンE、ビタミンA(レチノール)配合。さらに保湿成分であるホホバオイル、トマト果実エキス、死海のミネラルなどがうるおいと軽やかなツヤを与えてくれる高機能ボディクリームだ。
ウォームバニラ ハンドクリーム(30グラム 1980円/100グラム 2860円)は、シアバター、マカダミアナッツオイル、ホホバオイル、死海のミネラルなど天然由来の保湿成分を贅沢に配合。ベタつかず、さらっと使える点が魅力だ。
ウォームバニラ センティッドキャンドル(280グラム 4620円)は、温かみのあるバニラとホワイトムスクが香るキャンドル。揺れる灯りと、豊かな甘い香りが癒やしのリラックスタイムへと誘う。
ウォームバニラ フレグランスセラミック(2420円)は、チョコレートのように必要なサイズに折って使える。小さくできるので、玄関やトイレなど場所を問わず使える。
ウォームバニラ フレグランスディフューザー(200ミリリットル 4950円)は、マグノリアやジャスミンの華やかな香りと、温かみのあるバニラとホワイトムスクが香り立つ。
さらに2025年8月31日(日)まで、予約限定セットの受付も全国の店舗、オンラインショップで行っている。非売品も含むお得なセットなので、ぜひこの機会に購入してみて。
予約限定セットA 7点 1万3750円
【内容】
・フォーミングハンド＆ボディウォッシュ 300ミリリットル
・ボディスクラブ 240グラム
・ボディクリーム 200グラム
・ボディオイル 100ミリリットル
・ハンドクリーム 30グラム
・ギフトボックス L
・ハートジュエリーケース(非売品)
予約限定セットB 4点 8800円※完売
【内容】
・フォーミングハンド＆ボディウォッシュ 300ミリリットル
・ボディオイル 100ミリリットル
・ハンドクリーム 100グラム
・ハートジュエリーケース(非売品)
※数量に達し次第、終了。
※受け渡し期間は、2025年9月1日(月)〜23日(祝)まで。
今回の「ウォームバニラ」発売について、担当者に話を聞いてみた。
ーー「ウォームバニラ」発売の意図や狙い、目的、ターゲットなどについて教えてください。
秋冬に欲しくなるバニラの甘い香りと、赤を基調としたビジュアルで、新規のお客様獲得を目的に限定コレクションとして発売いたします。ターゲットは、20代30代の女性です。
ーー「ウォームバニラ」のイチオシ、目玉となるものを教えてください。
今回、新発売となる『ボディオイル』です。
ーー「ウォームバニラ」のアイデアはどのようにして生まれましたか？
イスラエル本国のアイデアで誕生したコレクションです。
ーーこのタイミングで「ウォームバニラ」再販を決めた理由があれば教えてください。
2023年に初めて登場以来、昨年も限定販売し、お客様からの好意的なお声、再販のリクエストをたくさんいただいたためとなります。
ーー今回、日本限定商品となる「ボディオイル」が新登場しますが、「ボディオイル」発売の意図や狙いがあれば教えてください。
ボディクリームが一番人気の製品ですが、さらに保湿に特化したボディオイルがあれば、併せて使用することで、秋冬の乾燥からより肌を守れるのではないかという意図から発売となりました。
ーー最後に一言お願いします！
ウォームバニラは、毎年、お客様から大変好評の限定コレクションです。秋冬にぴったりな、ウォームバニラの香りでボディケアをお楽しみください。
秋冬に欲しくなるバニラの甘い香りと、赤を基調とした目を引くビジュアル。今年の冬は「ウォームバニラ」でボディケアをして、乾燥を乗り越えよう。
文＝長谷川明莉
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。