お笑いコンビ、ダイアン津田篤宏（49）が、30日放送の日本テレビ系「24時間テレビ48 あなたのことを教えて」（午後6時30分）の内コーナー「しゃべくり007」に出演。後輩芸人から「大阪の番組を下に見ている」と暴露された。

今年の「24時間テレビ」のテーマにちなみ、出演者に質問や疑問をぶつける企画「あなたのことを教えて007」を実施。津田に関する情報として「津田 痕が残るシミ取りに行くタイミングは地方ローカルなどなめてる番組の収録前日」と読み上げられた。

親交のあるガクテンソクよじょうから「とにかく大阪の番組を下に見ている。津田さんの中で、大阪の番組はダウンタイム。今田耕司さんがMCの番組でもシミ取りの痕が目立ち、『いくらなんでも先輩の番組でそれはないぞ』と怒られていた」とコメントで暴露された。

津田は「たまたまシミ取りして。大阪の仕事の前に行っちゃって。ダウンタイムに使わせてもらったっていう」と言いづらそうに告白。くりぃむしちゅー上田晋也から「やっぱり大阪の番組だったらいいやっていうのがどっかあるわけ？」と聞かれると、「ちょっと…」と小声で明かし笑いを誘った。

この日は番組内で今月の月給を自ら明かすシーンもあり「（イメージが）底の底まで落ちていってるんですけど！」と嘆いていた。