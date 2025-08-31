【ねこ漫画】アイドルの握手会と思いきや差し出した手で容赦なくパーンチ!!猫好き行列の「猫パンチ会」に爆笑必至【作者に聞く】
確かな画力のなかに脱力感がプラスされた、独自性のあるイラストや漫画が人気を集めているシバケンイチ(@shiba_kenichi)さん。猫のアイドルを擬人化したクスッと笑える漫画があるかと思えば、ふいに放った言葉が胸を打つ漫画など、読み手の心を縦横無尽に掴み続ける「シバケンイチ・ワールド」の裏側について、ご本人に話を聞いた。
「スーパーアイドル!?ニャン子ちゃん」シリーズは、アイドルとして活動する猫のキャラクターが活躍する作品だ。実は作者のシバケンイチさん自身は柴犬が大好きな“犬派”なのだが、なぜ猫を主人公にしたのかと尋ねると、「『ニャン子ちゃん』は某アイドルグループ名にひっかけた漫画なので、自然と猫のキャラクターになりました。犬も好きですが猫も大好きです。思いついたらぜひ、犬の漫画も描きたいです」と教えてくれた。
また、のんびりとした空気感のなかにふと深い言葉を放つキャラクターが印象的な「シャボテンくん」シリーズについては、「『シャボテンくん』は自分でもまだキャラが掴みきれていないのですが、悩んだり、ふいにちょっと深いことを言うキャラになったらおもしろいかもしれませんね。個人的には『死』を意識し始めてしまう回が好きです」と、お気に入りのエピソードを明かしてくれた。
最後に今後の展望について尋ねると、「読むと肩の力が抜けてしまうような、ホッとする漫画が好きなので、そういうものを描きたいと思っています。今はもっぱらキャラ作りを研究中で、いつかたくさんの人に愛されるキャラクターを作ってみたいです」と語ってくれた。読む人をクスッと笑わせ、心を和ませてくれるシバケンイチさんの作品。気になった方はぜひチェックしてみてほしい。
取材協力：シバケンイチ(@shiba_kenichi)
