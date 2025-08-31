INI池理人、誕生日に「INI STUDIO」からオリジナル曲「1X3」MV公開
INIの公式YouTubeチャンネルで展開されているメンバープロデュース企画「INI STUDIO」にて、池粼理人が自身の誕生日である本日8月30日(土)にオリジナル楽曲「1X3(読み：ワンバイスリー)」のMVを公開した。
本日公開された「1X3」は、愛と衝動の狭間に潜む美しさを描いた、挑戦的でドラマチックな危険なほどに深い愛とそれを受け入れる覚悟をテーマにした楽曲。パートごとに切り替わるテンポは、理性を振り切り、抗えな い引力や宿命に巡る思いを表現しており、聴く人を濃密な世界へと引き込むような構成になっている。
MVはダークでシネマティックな映像の中に映る緑・青・赤に彩られた暗い空間、絵を描く姿は葛藤や出口の見えない迷宮を象徴し、映像と 音がシンクロし合うことで、危険な香りと揺るぎない覚悟が鮮烈に表現された映像となった。
また、 本楽曲について池粼は「一回聴くだけで疲れる曲を作りました！何回も聴いて色んな解釈を教えてください」とコメント。唯一無二の低音ボイスを生かしたラップや作詞など音楽面はもちろん、INI楽曲のアザージャケットを書き下ろしたり、 自身のソロステージ「UP TO YOU」では自ら制作した絵や作品を展示を行うなど、アートの才能に定評がある池粼ならではの世界観を堪能してほしい。
■「INI STUDIO」配信リリース情報
■TAKUMI (INI)
・楽曲名：Don‘t worry
・Linkfire：https://lnk.to/INI_TAKUMI_dontworry
・楽曲名：幻想
・Linkfire：https://lnk.to/INI_TAKUMI_gensou
■FENGFAN (INI)
・楽曲名：Like Water
・Linkfire： https://lnk.to/INI_FENGFAN_likewater
■HIROMU (INI)
・楽曲名：Piece
・Linkfire：https://lnk.to/INI_HIROMU_piece
・楽曲名：STRIDE
・Linkfire：https://lnk.to/INI_HIROMU_stride
・楽曲名：Busterz
・Linkfire：https://lnk.to/INI_HIROMU_busterz
◾️ドキュメンタリー映画『INI THE MOVIE 『I Need I』』
2025年10月31日（金）公開
出演：池粼理人、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、郄塚大夢、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅
監督：榊原有佑 武桜子 原田大誠
製作：LAPONE ENTERTAINMENT 東宝
制作プロダクション：吉本興業
制作協力：and pictures Your Films
製作幹事：東宝
配給：TOHO NEXT 吉本興業