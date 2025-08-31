速乾・抗菌・UVカットの多機能ポロシャツ【フィラ】ベーシックデザインで幅広いシーンに活躍する一着がAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
ベーシックにこだわり､差をつける､「FILA」の長袖ポロシャツ｡シンプルなデザインにブランドアイコンとなるロゴ刺繍が映える1着｡カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで使える。ポリエステル100%の素材なので、さらっとした着心地で柔らかい滑らかな風合い。吸汗速乾なので、すぐに乾くのもらくらく。抗菌防臭、吸汗速乾、UVカットの嬉しい3機能が付いた高機能なポロシャツ。
ポリエステル素材を使用し、さらりとした肌触りと柔らかな風合いを実現する高機能な一着となっている。
吸汗速乾・抗菌防臭・UVカットの3機能を備え、屋外スポーツや日常使いでも快適な着心地を保つ。
シンプルなデザインにブランドロゴの刺繍をあしらい、カジュアルからフォーマルまで対応する。
通勤・通学はもちろん、ゴルフやアウトドアなど様々なシーンで活躍する万能アイテムとなっている。
ポリエステル素材を使用し、さらりとした肌触りと柔らかな風合いを実現する高機能な一着となっている。
