ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

シンプルと機能性を兼ね備えた高機能ポロシャツ【フィラ】快適な着心地でスポーツも日常も楽しめる一枚がAmazonで販売中！

スマイルSALEで、欲しかったアレもコレもまとめ買い♪

Amazonの大型セール「スマイルSALE」が8/29(金)9:00〜9/4(月)23:59の7日間限定で開催！普段よりずっとおトクなこのチャンス、見逃したらもったいない！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ベーシックにこだわり､差をつける､「FILA」の長袖ポロシャツ｡シンプルなデザインにブランドアイコンとなるロゴ刺繍が映える1着｡カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで使える。ポリエステル100%の素材なので、さらっとした着心地で柔らかい滑らかな風合い。吸汗速乾なので、すぐに乾くのもらくらく。抗菌防臭、吸汗速乾、UVカットの嬉しい3機能が付いた高機能なポロシャツ。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


ポリエステル素材を使用し、さらりとした肌触りと柔らかな風合いを実現する高機能な一着となっている。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


吸汗速乾・抗菌防臭・UVカットの3機能を備え、屋外スポーツや日常使いでも快適な着心地を保つ。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


シンプルなデザインにブランドロゴの刺繍をあしらい、カジュアルからフォーマルまで対応する。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


通勤・通学はもちろん、ゴルフやアウトドアなど様々なシーンで活躍する万能アイテムとなっている。