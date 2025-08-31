ÊÔ½¸Éô¤ª¤¹¤¹¤á¡Úº£½µ¤Î°ìºý¡Û
¡ØÀ¤³¦·ÐºÑ¤Î»à³Ñ¡Ù ²ÏÌî Î¶ÂÀÏº¡¦Åâ³ù ÂçÊå ¶¦Ãø¡¡ ¸¸Åß¼Ë¿·½ñ Äê²Á1320±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Àè¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¡¢¿Íµ¤¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È2Ì¾¤¬À¤³¦·ÐºÑ¤È¶âÍ»¤Î〝ÌÕÅÀ〟¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅ°ÄìÅª¤ËµÄÏÀ¡£
¡Ø·Ú¼«Æ°¼Ö¤òºî¤Ã¤¿ÃË ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉ¾ÅÁ¡¡ÎëÌÚ½¤¡Ù ±Ê°æ 輶 Ãø¡¡¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò Äê²Á2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¤¥ó¥É¤Ë¼«Æ°¼Ö»º¶È¤ò¶½¤·¡¢ºòÇ¯¡¢µ´ÀÒ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥º¥¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¡£¤½¤ÎÁÔÀä¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¿ÍÀ¸¤òÄÉ¤¦¡£
¡ØµðÉÙ¤òÃÛ¤¯»×¹ÍË¡ THINK AND GROW RICH¡Ù ¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ò¥ë Ãø¡¡¥¢¥Áー¥Ö¥á¥ó¥È½ÐÈÇ Äê²Á2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»×¹Í¤È¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¢ÂÎ·ÏÅª¤Ê·×²è°Ê³°¤Ï²¿¤â»ý¤¿¤º¤Ë¥¼¥í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤ÆµðËü¤ÎÉÙ¤òÆÀ¤¿À®¸ù¼Ô¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤È¤Ï¡©
ÉÚ»³ÏÂÉ§¤Î¡Ú¤ï¤¿¤·¤Î°ìºý¡Û¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡Ê¾å¡¦²¼¡Ë