XGが昨日30日(土)、東京都・味の素スタジアムにて開催された＜a-nation 2025＞にヘッドライナーとして初出演を果たした。

XGにとって音楽フェスの出演は今年4月に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス＜コーチェラ2025＞（Coachella Valley Music and Arts Festival）以来。

ヘッドライナーアーティストとしてオーディエンスの大歓声で迎え入れられたXGは、この日のために用意された、XGの個性と世界観が存分に表現された衣装で登場。「TGIF」、「SOMETHING AIN’T RIGHT」とダンサブルな楽曲で幕を開け、一気に会場をXGカラーに染め上げる。

夏にぴったりのダンス・サマーソング「NEW DANCE」では、体を揺らして一緒に踊る観客も。MCでは、メンバーのJURINが「今日の最後ということで、みんなと一緒に宇宙に行けるような素敵な時間になったら良いなと思います！」と盛り上げ、全米ビルボード・チャート「Hot Trending Songs Powered by Twitter」で日本人アーティストとして史上初のウィークリー1位に輝いた「GRL GVNG」では、椅子を用いた洗練されたパフォーマンスで観客を沸かせた。「HESONOO + X-GENE」から、世界でバイラルを起こしたXG初のオールラップソング「WOKE UP」では、圧巻のステージで会場のボルテージを一気に上げていく。

「IYKYK」、「PUPPET SHOW」では、躍動感溢れるダイナミックなパフォーマンスで観客を釘付けに。MCではメンバーのHINATAが「実はXG初のスタジアムでのライブということで、こんなにたくさんのお客さんの前でパフォーマンスをすることができて、本当に嬉しいです！」とコメント。そして、日本でも人気の楽曲「MASCARA」、ワールドツアーという特別な旅を歌った「MILLION PLACES」では、メンバーがトロッコに乗った演出で会場全体をさらに盛り上げる。

資生堂「アネッサ」グローバルキャンペーンソングで、Billboard Japanの総合チャート「Hot100」で22週連続ランクインを果たした「IS THIS LOVE」は、ピアノVer,とオリジナルVer.をミックスした演出で会場を熱狂の渦に包み込み、米ラジオチャート「Mediabase Top 40 Radio Airplay Chart」に、日本人女性アーティスト・日本人グループとして初のランクインを果たした「LEFT RIGHT」を披露。ラストは「SHOOTING STAR」で締めくくり、花火の打ち上げと共に計13曲、約50分のステージを終えた。

メンバーがステージを後にすると、大型スクリーンには、煙が立ち込める中、メンバーのHARVEYが瞳を開ける映像が映し出され、XGが2026年1月23日に1stフルアルバムをリリースすることがサプライズでアナウンスされた。XGにとって初のフルアルバム作品だ。また、この発表に合わせ1stフルアルバムの特設サイトも開設された。

明日9月1日からは、ワールドツアー＜The first HOWL＞の展示会＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION＞が、原宿ラフォーレミュージアム(東京)でスタートする。本展示会では、ツアー中に撮影された厳選写真や、実際にステージで着用された衣装展示、映像コンテンツのほか、新たな限定グッズの販売も予定されている。

またXGは、＜CHINA FESTIVAL TOUR＞と題し、10月2日＜MDSK MUSIC FESTIVAL＞(北京)、10月4日＜STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL＞(広州)、10月7日＜LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL＞(瀘州)と、中国の大型音楽フェスに立て続けに出演し、10月11日、12日(日)にはさいたまスーパーアリーナにて開催される＜Coca‑Cola X Fes 2025＞に出演する。

XG セットリスト＜a-nation 2025＞

1​. TGIF

2​. SOMETHING AIN’T RIGHT

3​. NEW DANCE

4​. GRL GVNG

5​. HESONOO + X-GENE

6​. WOKE UP

7​. IYKYK

8​. PUPPET SHOW

9​. MASCARA

10​. MILLION PLACES

11​. IS THIS LOVE

12​. LEFT RIGHT

13​. SHOOTING STAR

1st Full Album 『タイトル未定』

2026.1.23 FRI

■XG 1st Full Album Special Website

https://xgalx.com/xg/xg-1stfullalbum/

＜XG 1st WORLD TOUR “The first HOWL” EXHIBITION＞

会場：原宿ラフォーレミュージアム

開催日程：2025年9月1日(月) 〜 2025年9月7日(日)

チケット料金：

入場券 2,500円（税込）

※システム手数料は別途

https://xgalx.com/xg/news/detail.php?id=1127213

＜CHINA FESTIVAL TOUR＞

10月2日（木）北京「GuangZhou MDSK Music Festival」

10月4日（土）広州「STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL」

10月7日(火) 瀘州「2025 LUZHOU GALAXY LEFT BANK MUSIC FESTIVAL」