ダイアン津田篤宏、高額月収生告白にスタジオ驚愕 収入源も明らかに
【モデルプレス＝2025/08/31】お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、8月30日放送された日本テレビ系「24時間テレビ48-愛は地球を救う-」（8月30日18時30分〜8月31日20時54分）内の「6年ぶり復活！24時間テレビ生しゃべくり007 世界的スターJ＆国宝級俳優が生で初登場SP」に出演。給料を暴露する場面があった。
この日の放送では、「24時間テレビ48」のテーマである「あなたのことを教えて」にちなみ、出演者の気になる情報を一覧で掲示。津田については「レギュラー6本 『俺もう小銭いらんねん』」という情報が提示された。
お笑いコンビ・ガクテンソクのよじょうによれば日頃から「俺もう小銭いらんねん。紙（お札）だけあればええわ」と津田が豪語しているのだという。そこで司会のくりぃむしちゅーの上田晋也は「レギュラー6本ってことは相当収入的にも、ねぇ？」と津田に声をかけたが、本人は「全然です」と口にした。
しかし、スタジオからも「どんくらい？」と聞かれると「何でそんなこと言うん」と苦笑。さらにくりぃむしちゅーの有田哲平まで「大チャンスよ、これ。言ったらネットニュース（に乗る）」と声があがり、津田は「言うぞ、言うぞ、俺」「今月は…、800万円！」と絶叫した。
あまりの高額にスタジオから驚きの声があがると、「嘘、ウソ〜！」と茶化してごまかした津田。しかし収入源については「うん、CM」と素直に口にし「CMいっぱいください！」とも叫んでいた。
今年のテーマは「あなたのことを教えて」。テレビ業界全体の信頼性が強く問われる中、「上田と女が吠える夜」などのヒット番組を手がける総合演出の前川瞳美氏が、「誰もが当たり前に自分や他人の尊厳を大切にする社会を実現したい」と願いをこめて、このテーマに決定した。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
