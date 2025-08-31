「大人のねるねるねるね」が“スイーツ風”に進化！新登場のレアチーズケーキ味、こだわりは「おいしさのリアルさ」
クラシエ株式会社(以下、クラシエ)が誇る知育菓子(R)のロングセラー「ねるねるねるね」から、大人世代に向けたプレミアムなシリーズの第4弾として「大人のねるねるねるね レアチーズケーキ味」が登場する。2025年9月1日(月)より、全国のスーパーマーケット、ドラッグストア、コンビニエンスストアなどで販売がスタートする。
■懐かしくも新しい！大人も満足の仕上がり
1980年代に発売されて以来、多くの子どもたちに愛され続ける「ねるねるねるね」。「大人のねるねるねるね」は、懐かしさと“自分で作るワクワク感”を活かしながら、大人が手に取りたくなるような「味」「デザイン」「満足感」を追求した人気商品だ。
2022年、20代から40代までを中心に寄せられた「懐かしいけど新しい」「たまには童心に返ってホッとしたい」という声に応える形で第1弾を発売。続いて第2弾、第3弾と毎回異なるプレミアムな“ご褒美系フレーバー”をテーマに展開し、SNSで話題を集めている。
第4弾となる今回は、“スイーツ風”に進化。大人のご褒美時間のおともにぴったりの味に仕上がっている。
■ファン待望のレアチーズケーキ味
今回の第4弾では、調査を実施したなかで要望が多かった「レアチーズケーキ味」を採用。ねってふくらむふわふわ食感のレアチーズ味ねるねるねるねが実現した。さらに、トッピングとしてザクザクとしたタルトトッピングと果汁入りのブルーベリーソースを追加。まるで本物のレアチーズケーキを食べているかのような感覚が味わえる。
■パッケージデザインにも注目
商品パッケージは、大きなシズルカットのレアチーズケーキが中央に配置されたデザイン。黒を基調とした高級感のある雰囲気を醸し出している。
■本格素材が叶えるプレミアムな味わい
クラシエによると、今回の新商品の開発にあたって特にこだわったのは“素材感”と“おいしさのリアルさ”。レアチーズ味のベースには北海道クリームチーズを使用するというこだわりぶりで、ミルクのコクと濃厚さを追求し、何種類ものチーズ原料を試すなかで最適な配合にたどり着いた。
さらに、レモン果汁パウダーを配合することで、香料に頼らない自然な酸味をプラス。レアチーズ感をより増すことに成功している。また、別添えのブルーベリーソースにも果汁パウダーを使用。甘酸っぱさに奥行きが添えられている。
粒の大きさや食感、香ばしさのバランスまで細かい調整が加えられたタルトトッピングも秀逸。ふわふわの「ねるねるねるね」との食感の対比も楽しく、まるでスイーツを食べたあとのような満足感が得られる。
■あるある満載のショート動画も展開予定
大人だからこそ、「ねるねるねるね」をすることで心をゆるめたい瞬間があるはず。今回の新商品の販売開始に合わせ、クラシエでは日常のワンシーンを切り取ったそんな共感型ショート動画を各SNSで展開予定だ。
配信期間：2025年9月1日(月)〜10月末(予定)
配信先：Instagram、X(旧Twitter)など
内容：大人の「気分転換したいとき」「ひと息つきたいとき」など、「ねるねるねるね」がぴったりな瞬間を切り取った“共感あるあるモーメント”をテーマとしたショート動画を配信
■商品概要
1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生した「ねるねるねるね」は、2026年で40周年。子どもにも大人にも支持されるロングセラーの知育菓子として、今なお多くの人に愛されている。
商品名：大人のねるねるねるね レアチーズケーキ味
発売日：2025年9月1日(月)
容量：19グラム
＜特徴＞
・粉と水を混ぜると色が変わってふくらむふわふわ菓子
・北海道産クリームチーズを使ったふわふわ食感
・ザクザク食感が楽しい、香ばしいタルトトッピング
・果汁入りで甘酸っぱい、ブルーベリーソース付き
・3つの要素を重ねると、まるでレアチーズケーキのようなスイーツ感が味わえる
・スプーンの一部に環境にやさしい植物由来の原材料を使用
今回の新商品について、担当者に話を聞いた。
ーー今回の新商品の狙いは？
昭和・平成で流行ったものが再び注目される"レトロブーム"が世の中の動きとしてあるなかで、1986年に誕生した「ねるねるねるね」を子どものころに楽しんだ方々が20代〜40代の大人になっており、ノスタルジーを感じつつ、改めて「ねるねるねるね」を手に取って楽しんでいただきたいという想いから開発しました。レアチーズケーキは定番スイーツとしての「期待感」があり、酸味が少なくねるねるとしての味の想像がつかない「意外性」と「新規性」を狙いとしています。
ーー今回の新商品のイチオシは？
濃密でコクのあるレアチーズケーキ味のねるねるを作って食べられることと、食感が楽しいタルトトッピングや甘酸っぱいブルーベリーソースでスイーツ感を楽しめることです。
ーー読者(ユーザー)へのメッセージは？
なんとなく疲れたとき、甘いものが食べたいときなど、ちょっとひと息つくのに、このねるねるを食べてもらえるとうれしいです。手軽に自分だけの時間を過ごしたいときにおすすめです。
