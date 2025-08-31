来年3月に開かれる鹿児島マラソンのエントリーが今月から始まり、参加賞として配られるTシャツがお披露目されました。

鹿児島マラソン2026は来年3月1日に開かれ、今月8日からエントリーが始まりました。参加賞としてランナーに配られるTシャツが、このほど鹿児島市役所で披露されました。

火山灰をイメージした色に、西郷隆盛や桜島をモチーフにしたイラストが描かれています。

この日は鹿児島市の姉妹都市・オーストラリアのパース市で今年10月に開かれるマラソン大会に派遣される会社員・吉野弘憲さんにTシャツなどが贈られました。

大会は姉妹都市盟約50周年を記念して開かれるもので、今年の鹿児島マラソンに参加した人の中から抽選で吉野さんが選ばれました。

（鹿児島市・下鶴隆央市長）「鹿児島マラソン2025に出走した約1万1500人の思いも乗せて、楽しみながら完走することを願っている」

（吉野弘憲さん）「初めての海外なので、しっかり完走して元気に帰ってきたい」

鹿児島マラソン2026の参加申し込みは11月16日までです。

・