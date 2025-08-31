マツモトソウとウエノコウジ、ショートツアー＜スカンピンリターンズ＞を11月開催
GOING UNDER GROUNDの松本素生(Vo, G)とベーシストのウエノコウジによるユニット“マツモトソウとウエノコウジ”が2025年11月、ショートツアーを開催することが発表となった。
2025年夏の全国15ヶ所ツアー＜スカンピンストンプ＞の勢いを受けて、11月から開催されるショートツアーが＜スカンピンリターンズ＞だ。同ツアーは11月15日の愛知・豊川 ete by Rebelを皮切りに、11月16日に静岡・浜松 GRINDHOUSE、11月22日に群馬・hair4chaise、11月23日に東京・高井戸麻婆tableといった全4公演で行われる。
なお、各ライブ会場では、7月より会場限定販売している初音源CD「SKAN’PING EP」も引き続き販売されるとのことだ。
■＜マツモトソウとウエノコウジ「スカンピンリターンズ」＞
11月15日(土) 愛知・豊川 ete by Rebel
open17:00 / start17:30
11月16日(日) 静岡・浜松 GRINDHOUSE
open16:30 / start17:00
11月22日(土) 群馬・hair4chaise
open16:30 / start17:00
11月23日(日) 東京・高井戸麻婆table
open16:00 / start16:30
■初音源CD『SKAN’PING EP』
2025年7月5日発売
※ライブ会場限定販売
CRWW-001 2,000円(税込)
SCARECROW RECORDS
▼収録曲
1 SKAN’PING RAG
2 Sugar
3 武蔵野
4 SKAN’PING RAG DEMO ver.
関連リンク
◆ウエノコウジ オフィシャルInstagram
◆松本素生 オフィシャルX
◆松本素生 オフィシャルInstagram