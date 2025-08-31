GOING UNDER GROUNDの松本素生(Vo, G)とベーシストのウエノコウジによるユニット“マツモトソウとウエノコウジ”が2025年11月、ショートツアーを開催することが発表となった。

2025年夏の全国15ヶ所ツアー＜スカンピンストンプ＞の勢いを受けて、11月から開催されるショートツアーが＜スカンピンリターンズ＞だ。同ツアーは11月15日の愛知・豊川 ete by Rebelを皮切りに、11月16日に静岡・浜松 GRINDHOUSE、11月22日に群馬・hair4chaise、11月23日に東京・高井戸麻婆tableといった全4公演で行われる。

なお、各ライブ会場では、7月より会場限定販売している初音源CD「SKAN’PING EP」も引き続き販売されるとのことだ。

■＜マツモトソウとウエノコウジ「スカンピンリターンズ」＞

11月15日(土) 愛知・豊川 ete by Rebel

open17:00 / start17:30

11月16日(日) 静岡・浜松 GRINDHOUSE

open16:30 / start17:00

11月22日(土) 群馬・hair4chaise

open16:30 / start17:00

11月23日(日) 東京・高井戸麻婆table

open16:00 / start16:30

■初音源CD『SKAN’PING EP』

2025年7月5日発売

※ライブ会場限定販売

CRWW-001 2,000円(税込)

SCARECROW RECORDS

▼収録曲

1 SKAN’PING RAG

2 Sugar

3 武蔵野

4 SKAN’PING RAG DEMO ver.

