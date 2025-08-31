両想いから衝撃の選択！ヒロインがスパイ主人公の目的に気がつき…＜リベンジ・スパイ＞

大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となる『リベンジ・スパイ』。

本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。

8月30日（土）に放送された第8話では、花と両想いになった優我がこのまま“藺牟田メディカルデータ”の闇を暴くべきか悩んでいた。そんなとき花は優我の復讐に気がつき、ある決断をし…。

【映像】花が優我の目的に気がつき…

◆両想いからいきなり波乱!?

不審死した兄・尚之（溝端淳平）の死の真相を調べるため、尚之の技術を盗用した可能性がある会社“藺牟田メディカルデータ”に社員として潜り込んだ優我。リベンジのためこの会社の社長令嬢・花と交際していた優我だが、花と過ごすうちに彼女を好きになってしまい、第7話でついに恋心を認め本当の両想いとなった。

続く第8話では尚之の事件に花の父・隆一（郄嶋政伸）が関与している可能性があることから、優我は真実を暴けば花を傷つけることになるかもしれないと悩んでいた。

しかしあるとき、花の方から藺牟田メディカルデータが無断で尚之の技術を盗用しているのではないかと斬り込んできた。

さらに花は「うちの会社が、父が、そんな犯罪に加担しているなんて、そんなの許されていいわけがないです」と力強く言い放ち、「菅原さん、私もリベンジに協力させてください」と頼んだ。

優我は巻き込んでしまうと躊躇うも花の決意は揺るがず、「味方になります」と彼の手を取る。

正義のために決意を固める花にグッとくる幕引きとなっていた。