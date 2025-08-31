神戸vs横浜FM戦で神戸の大旗が相手選手にあわや接触…当該者は応援自粛を申し出、クラブは当該者以外の大旗使用も協議へ
ヴィッセル神戸は31日、30日にノエビアスタジアム神戸で行われたJ1第28節・横浜F・マリノス戦での事象について発表。神戸のサポーターズシートで振られた大旗がピッチの選手に接触する可能性があったという。
クラブはこの事態を受けて、「クラブとして安全に関わる事象である」と判断。スタジアム内のあらゆる角度の映像をクラブ内で見直し、また大旗を振っていた当該者と当日中に面談。事象の経緯や当時の状況、意図などを確認したという。
その結果、当該者は特定の選手に対して攻撃的な意図はなく、ボールが大旗に絡んだ際、ボールをリリースしようとした動作であったと説明。しかし当該者自身も選手と接触する可能性があったと認識し、事態の重大さに反省している。
クラブによると、この当該者は今回の事態を踏まえ、自ら大旗を使用する応援活動の無期限自粛、及び年内の来場自粛を申し出たという。クラブは選手の安全なプレー環境、観客が安心して観戦できる環境を維持するためにも、この申し出を受理する予定だ。
また、クラブは当該者以外の大旗の使用についてもピッチから近いことを鑑み、協議する予定。「今後の改善策について、協議が完了し、Jリーグのプロセスに基づき適切な手続きをした後に、 改めてヴィッセル神戸公式サイト等で皆さまにご案内させていただきます」と伝えた。
今回の事象について、SNS上では当該者の特定行為や誹謗中傷が散見されているという。クラブは「このような行為は、決して行わないよう、皆さまに改めて強くお願い申し上げます。当クラブは、いかなる理由であっても、個人への誹謗中傷を容認いたしません」と強調した。
