今回は、運転手扱するママ友の図々しすぎる発言についてのエピソードを紹介します。

当たり前のように車に乗り込んでくる…

「同じマンションに住むママ友のTさんは、私に会うたび（ほぼ毎日ですが）『車に乗せて』と言ってきます。最近は私に対し申し訳なさそうにするどころか、当たり前のように車に乗り込み、『人の役に立ててよかったでしょ？』と上から目線で言ってくるんです。

そしてこの前コストコに行こうとしているとTさんに話したら、『私もちょうど行こうと思ってたけど、車がなくて』と言ってきたので、乗せてあげることに……。

しかしあとでTさんはコストコの会員ではないことが判明。しかも他のママになぜか『コストコに一緒に行く？』と誘っていました。図々しいにもほどがありますよね」（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年4月）

▽ たまに乗せてあげる程度ならいいけれど、ほぼ毎日なると負担ですよね。なんとか解決策が見つかるといいですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。