「ポール・スミス × オアシス」コラボがアツい！限定ロゴウェアや楽曲タイトル入りのトートバッグなどが登場
ファッションライフスタイルブランド「Paul Smith（ポール・スミス）」から、英国を代表するロックバンド「Oasis（オアシス）」のカムバックツアーを祝した、カプセルコレクションが登場。
本コレクションでは、「オアシス」のロゴと「ポール・スミス」を代表するストライプ模様を組み合わせたTシャツや、楽曲タイトルをデザインしたトートバッグなどが展開されます。
「ポール・スミス」の公式オンラインストアでは、9月9日（火）まで先行予約を実施中。オンラインストアと店舗での一般販売は、9月12日（金）からスタートしますよ。
「Paul Smith x Oasis」カプセルコレクションにご注目
「ポール・スミス」が、約15年ぶりにカムバックするロックバンド「オアシス」との、特別なカプセルコレクションを発表しました。
本コレクションでは、バンドのレガシーと、彼らがブレイクを果たした1990年代のファッションからインスピレーションを得た、Tシャツやキャップなど多彩なアイテムがラインナップ。
「オアシス」のノエル・ギャラガーさんは、デビューアルバムのジャケットで「ポール・スミス」のスーツを着用し、今もそれを所有しているといいます。
そんな両者の長年の繋がりにオマージュを捧げた、特別なコレクションは必見！
グラフィックTシャツのコラボロゴがレア過ぎる！
ここからは、コレクションの詳細を見ていきましょう。
「Paul Smith x Oasis シグネチャーストライプロゴ Tシャツ」（税込1万6500円）では、フロント部分に施された「ポール・スミス」のシグネチャーストライプに、「オアシス」のロゴを融合させたスペシャルデザインが目を引きます。
Tシャツのカラーは、『ブラック』と『ホワイト』の2色展開。
両者にインスパイアされたカラーリングが魅力の、「Paul Smith x Oasis ストライプ＆ロゴ Tシャツ」（税込2万2000円）も見逃せません。
生地には上質なコットン素材が使われ、美しいテクスチャーと着心地が良い仕上がりも魅力的。
「Paul Smith x Oasis WSMG Tシャツ」（税込1万6500円）には、オアシスのアルバム『(What's the Story) Morning Glory?』の発売30周年を記念した、大胆なWSMGロゴなどがデザインされていますよ。
カセットテープやアンプなど、音楽好きな人の心をくすぐる要素がたっぷり！
こちらのアイテムも、『ブラック』と『ホワイト』の2色から選べます。
秋冬に向けて、スポーティかつラグジュアリー感が漂う、「Paul Smith x Oasis ハリントンジャケット」（税込9万3500円）をゲットするのもありかも。
袖口や裾にはバンドをイメージした、ポール・スミスらしい鮮やかなカスタムストライプがあしらわれていますよ。
楽曲タイトルをデザインしたトートバッグ＆キャップ
ウェアアイテムだけでなく、バッグやキャップのような小物類も登場。
「Paul Smith x Oasis "She's Electric" トートバッグ」（税込2万7500円）は、鮮やかなブルーのコットンキャンバス素材に、楽曲タイトル『She's Electric』が大胆にデザインされています。
コラボロゴを配した、「Paul Smith x Oasis シグネチャーストライプロゴ キャップ」（税込1万4300円）も必見。
サイドには、楽曲タイトルである『Cast No Shadow』が、刺繍で表現されていますよ。
本コレクションでは、購入アイテム1点につき1枚のオリジナルステッカーを配布。ステッカーは数量限定のため、気になる方は早めのショッピングがおすすめです。
コラボグッズを身につけて、10月の「オアシス」来日ライブに参戦してみてはいかが？
「Paul Smith x Oasis」カプセルコレクションの販売ページ
https://www.paulsmith.co.jp/
参照元：ポール・スミスリミテッド プレスリリース
