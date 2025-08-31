『こんばんは、朝山家です。』クランクアップに中村アンが涙！ 小澤征悦、Aぇ! group・小島健らキャストコメント到着
中村アンと小澤征悦が夫婦役でダブル主演するドラマ『こんばんは、朝山家です。』（ABCテレビ／毎週日曜22時15分）がクランクアップを迎え、中村、小澤をはじめ、さとうほなみ、小島健（Aぇ! group）、影山優佳、渡邉心結、嶋田鉄太、松尾諭からコメントが到着した。
【写真】さとうほなみ、Aぇ! group・小島健、影山優佳らもクランクアップ！
脚本・監督を手掛ける足立紳が自身の連載日記『後ろ向きで進む』をベースに執筆した本作は、“キレる妻”の朝山朝子（中村）と“残念な夫”の朝山賢太（小澤）という衝突不可避の夫婦が、罵倒と叱責、ときどき愛で家族の難題を切り抜けていく、一家奮闘のホームドラマ。
朝山朝子を演じた中村は、足立紳監督から花束を渡されると開口一番、「泣いちゃったー！」「皆さんが全力で作ってくださった朝山家の空間で、朝子さんを生きることができて、本当に充実した時間でした」とコメント。そして「蝶子も晴太も、そして賢太さんがたくさんサポートしてくださって、無事にクランクアップを迎えられたことをうれしく思います。足立さんの今作は台詞が多くて大変なんですけど、毎日がすごく楽しくて、あたたかくて、お芝居ってもっと自由に、楽しく表現していいんだなと、あらためて感じさせていただきました。ありがとうございました！」と涙と笑顔が入り混じるクランクアップとなった。
朝山賢太を演じた小澤は、「現場では9割9分、ウソ、もしくはジョークしか言わない男ですけど、ここでひとつだけ、本当のことを言わせてもらいます。足立さん、素晴らしい脚本、そして演出、ありがとうございました。朝子さん、蝶子、晴太、すばらしい家族、みなさんのチームワークがあってこその朝山家だと思いました。ありがとうございました。素敵な時間でした」と小澤らしいウィットに富んだコメントを寄せた。
公私ともに朝子（中村）のよき理解者であり、朝子が持ち込んだ賢太（小澤）の映画監督デビュー企画を担当する映画プロデューサー、則元桐子を演じたさとうは、「（原案の）足立夫妻、朝山夫妻、夜山夫妻、そしてキャストの皆さんをより好きになる作品に出会えたと思っています。ありがとうございました！」と感謝の言葉を。
朝山家の長男、小学6年生の晴太（嶋田鉄太）が通う療育センターの職員、中川陸を演じた小島は、「一日だけやったんですけども、めちゃくちゃあったかい現場で、あっという間でした。もっと現場にいたいな、と思いました。ありがとうございました！」と語った。
小学校での晴太のクラス担任、木本美樹を演じた影山は、「この作品がいろんな人の毎日を彩る作品になってくれることを私も願っております！」と笑顔で語った。
野球チームに所属する高1の長女・蝶子を演じた渡邉は、「家族みんなでの撮影、すごく楽しかったです！ みんなで台本の読み合わせに付き合ってくださったり、すごく楽しい現場でアップ、結構悲しいです…いい思い出になりました！」と涙ながらにコメント。
朝子と賢太を振り回す、不登校気味の小6の長男・晴太を演じた嶋田は、「みんなすごくいい人で楽しかったです。無事クランクアップを迎えられたお祝いで、なんか小澤さんに高い物でも買ってもらおうかなという所存です（笑）」と笑いを誘った。
“残念な夫”賢太の一味、売れない俳優の中野智明を演じた松尾は、「なんかもうちょっと現場にいたかったな、って。面白いだけじゃなくてすごく、しっかりテーマがあって、ほんとにこの作品に携われてよかったな、と思っています」としみじみと語った。
今夜31日は第7話を放送。賢太がいかに残念な夫で、朝子がいかにしてキレてしまうのか、リアルな朝山夫妻の認知が現場に浸透するに連れ、映画の撮影は軌道に乗り始める。吉浦亮（丸山智己）が演じる余計なことばかり言う劇中の夫は、まるで普段の賢太そのもの。そこまで酷くないと反論する賢太ですら、内心では自身の姿と重なり複雑な心境になる。
そんななか、中野との連絡が途絶える。携帯電話は不通。中野に貸す約束でポストに入れておいた金も取りに来ていない。前夜、借金癖のある中野から立て続けに金を無心され、イラだち紛れに役者を辞めて実家に帰れとトゲある言葉を吐いていた賢太は、中野の状況が気になるものの、自身の生活も待ったなしの中、なんとなく後回しに…。
晴太の転校は、具体的な下調べの段階に入る。晴太は、転校さえできればこの世は天国とばかりに前のめりだが、それに伴う各種手続きで朝子の苦労は増すばかり。通級指導を受けていた晴太には転校によるデメリットもあり、晴太本人の過度の期待も心配材料だ。
そうして迎えたお試し登校の朝、賢太の携帯電話に見覚えのない番号から着信があり…。
ドラマ『こんばんは、朝山家です。』は、ABCテレビにて毎週日曜22時15分放送。
