¡ÚÊ¿À®µå³¦Î¢ÌÌ»Ë¡¡¶áÅ´ÊÔ£±£±£¹¡ÛÊ¿À®£±£°Ç¯¡Ê£±£¹£¹£¸Ç¯¡Ë¤Î²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½à¡¹·è¾¡¤Ç²£ÉÍ¹â¤È£Ð£Ì³Ø±à¤¬±äÄ¹£±£·²ó¤Î·ãÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿µ²±¤ÏÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î»î¹ç¤Çµ±¤¤òÊü¤Ã¤¿Áª¼ê¤¬¡¢¶áÅ´ºÇ¸å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£²£°£°£´Ç¯¡Ë¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ÎÁª¼ê¤ÎÌ¾¤ÏÂçÀ¾¹¨ÌÀ¡££Ð£Ì³Ø±à¤«¤é¶áÂç¡¢¶áÅ´¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢²£ÉÍ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÈÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿ÇÈÍð¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ï½ñ¤µ¤¹¤ËÃÍ¤¹¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£
¡¡ÂçÀ¾¤Ï¾¼ÏÂ£µ£µÇ¯¡Ê£¸£°Ç¯¡Ë¤Î£´·î£²£¸ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¾¾ºäÀ¤Âå¤Î°ì°÷¤À¡£À¸¤Þ¤ì¤ÏÊ¼¸Ë¡¦Æôºê¤Ç°é¤Á¤ÏÂçºå¡¦ºæ»Ô¡£Ìîµå¤ÎÌ¾Ìç¡¦£Ð£Ì³Ø±à¤Ë¿Ê³Ø¤·¥¨¡¼¥¹¤Î¾å½ÅÁï¡ÊÎ©Âç¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ë¤ä¼ç¾¡¦Ê¿ÀÐÍÎ²ð¡ÊÆ±»Ö¼ÒÂç¡¦¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡¦³ÚÅ·¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£°Ç¯¡Ê£¹£¸Ç¯¡Ë¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¤Ç¤Ï²£ÉÍ¹â¤òÁê¼ê¤Ë½à·è¾¡ÇÔÂà¡£Æ±Ç¯²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç½Õ¤Ë¤âÂÐÀï¤·¤¿¾¾ºäÂçÊå¤Ë¥ê¥Ù¥ó¥¸¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤ÇÂçÀ¾¤Ï£³°ÂÂÇ¡¢Æ±ÅÀÂÇ¤ò´Þ¤à£±ÂÇÅÀ¤È¤Ä¤áÀ×¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¶áÂç¤Ë¿Ê³Ø¤·£²Ç¯½Õ¤Ë¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·Ê¿À®£±£´Ç¯¡Ê£°£²Ç¯¡Ë¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤Ç¶áÅ´¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£
¡¡£±Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¿À®£±£µÇ¯¡Ê£°£³Ç¯¡Ë¤ÏÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¡£Âç³Ø·ÐÍ³¤Ç¤Î¥É¥é¥Õ¥È£·°Ì¤È¤¤¤¦É¾²Á¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤ä¥ë¥Ã¥¯¥¹¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥¤¥Þ¥¤¥Á¤Ê¤ó¤ä¤±¤É¡¢Ìîµå¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼ÂÀï¸þ¤¤ÇÌÌÇò¤¤Áª¼ê¤ä¤Ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¸µ¡¹¡¢½ÓÂ¤È·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤Ï¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¡£¤¢¤È¤ÏÂÇ·â¤Ë²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤¬¡¢ÎëÌÚµ®µ×Æó·³ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤«¤é¤ÎÇ®·ì»ØÆ³¤Ç½ù¡¹¤ËÎÏ¤òÃß¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç³Ø»þÂå¤Ï£¶£µ»î¹ç¡¢£²£³£¸ÂÇ¿ô£¶£µ°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£³ÎÒ¡Ë¤ÇÌµËÜÎÝÂÇ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¥×¥í£±Ç¯ÌÜ¤Î¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÂÇÎ¨£³³ä£±Ê¬¡¢£·ËÜÎÝÂÇ¤ÎÀ®ÀÓ¡££±£°·î£³Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¡ÊÀéÍÕ¥Þ¥ê¥ó¡Ë¤Ç¤Ï°ì·³½é½Ð¾ì½é¥¹¥¿¥á¥ó¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿À®£±£¶Ç¯¡Ê£°£´Ç¯¡Ë¡¢ÂçÀ¾¤Ï¥×¥í£²Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£µÜºê¡¦Æü¸þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÏÆó·³¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¶áÅ´¤ÏÃæ·ø¡¦ÂçÂ¼Ä¾Ç·¡¢±¦Íã¡¦ã¦Éô¸ø°ì¤Ï¤Û¤Ü¸ÇÄê¡£º¸Íã¤Ë¥¿¥Õ¥£¡¦¥í¡¼¥º¤Î¸å³ø¤È¤·¤¿Æþ¤Ã¤¿º¸ÂÇ¤Á¤Î¥é¥ê¡¼¡¦¥Ð¡¼¥ó¥º¡¢±¦¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿²¼»³¿¿Æó¡¢Î¾ÂÇ¤Ç½ÓÂ¡¢¶¯¸ª¤Î¿¹Ã«¾¼¿Î¤é¤Î²ç¾ë¤òÊø¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×ÃæÈ×¤Î¹ÈÇòÀï¤ÇÂçÀ¾¤¬à¼ÂÀï¸þ¤á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¹ÈÇòÀï¤Ç¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î¤«¤Ö¤ë¼ã¼ê¤òÆ±ÂÇ½ç¡¢Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤ì¤Æ¶¥Áè¿´¤ò¤¢¤ª¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¾ìÌÌ¤¬µÜºê¡¦¤ªÁÒ¥öÉÍ¤Ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤³¤ÇÂçÀ¾¤¬·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£