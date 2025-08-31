三田友梨佳アナ、韓国メイクを体験 美ぼうあふれる最新ショットに「プリンセスみたい」「最高に美しい」と反響
フリーアナウンサーの三田友梨佳（38）が30日、自身のインスタグラムを更新。韓国メイク姿を披露した。
【写真】「プリンセスみたい」三田友梨佳アナの美ぼうあふれる韓国メイク姿
三田アナは韓国への旅行を明かし、「韓国料理が大好きでいつもは『食＋買い物』がメインなのですが、今回は初めて韓国のサロンでメイクを体験してきました」と報告。「顔にパックをしながらアイメイクから始めたり、普段とは違う工程に驚きの連続 せっかくなので記念に韓国フォト撮影も」と、韓国メイクを施した撮影ショットを2枚アップした。
「気づけばインスタの公式写真、7〜8年前のままでしたので… この機会に新しいものに更新しました！」と心機一転、伝えている。
この投稿には「最高に美しいです」「とても綺麗」「見惚れてしまいます…！」「どこかの国のプリンセスみたい」「ミタパンしか勝たん」など、さまざまな反響が寄せられている。
